Der Chemiekonzern aus Ludwigshafen kündigt den Verkauf eines Geschäftsbereich in Brasilien an. Betroffen sind zwei Produktionsstandorte.

red/AFP 17.02.2025 - 16:38 Uhr

Der Chemiekonzern BASF hat den Verkauf seines Geschäftsbereichs für Bautenanstrichmittel in Brasilien angekündigt. Die Produktionsstandorte in Demarchi und Jaboatão sowie die damit verbundenen Verträge und Marken gehen für 1,15 Milliarden Dollar (rund 1,1 Milliarden Euro) an das US-Unternehmen Sherwin-Williams, wie BASF am Montag mitteilte. Der Verkauf war im Zuge einer strategischen Neuausrichtung des angeschlagenen Konzerns aus Ludwigshafen erwartet worden.