Der Influencer Inscope21 verkaufte am Samstag Ware zweiter Wahl am Rotebühlplatz – und sorgte damit für meterlange Schlangen.
16.08.2025 - 16:36 Uhr
Ein bisschen überrumpelt von dem massiven Andrang wirken alle Beteiligten dann doch, als sie die lange Schlange sehen, die sich am Rotebühlplatz um eine Ecke, eine Treppe hoch und bis weit nach hinten schlängelt. Denn der Influencer und Youtuber Nicolas Lazaridis, besser bekannt als Inscope21, verkauft am Samstagnachmittag die Kleidung seiner Marke Ola Kala bei einem Sonderverkauf und sorgt damit für einen Massenandrang in der Stuttgarter Innenstadt.