Wenn der Onkologe Hans-Georg Kopp seine Patienten nach der Diagnosestellung zum Gespräch bittet, stellt er zwei Stühle bereit. „Kaum eine Diagnose löst bei Menschen - egal welchen Alters - einen größeren Schock aus als Krebs“, sagt der Chefarzt für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart (RBK). Dementsprechend einfühlsam sollte das Gespräch verlaufen. „Dabei hat mir meine Erfahrung gezeigt, dass es immer gut ist, wenn der Patient nicht alleine beim Arzt sitzt, sondern ihn ein nahestehender Angehöriger begleitet.“ Es geht dabei nicht nur um seelischen Beistand: „Es geht auch vor allen Dingen darum, die Krankheit zu verstehen und gemeinsam zu entscheiden, welche medizinischen Schritte unternommen werden müssen.“

Denn Krebs ist nicht gleich Krebs, sondern letztlich ein Sammelbegriff für mehr als 200 Krankheiten. „Es gibt darunter immer noch welche, deren Diagnose für die Betroffenen meist bedeutet, dass sie an der Erkrankung sterben werden“, so Kopp. Doch die Mehrzahl der Krebsarten lässt sich inzwischen so gut behandeln, dass mehr als neun von zehn Patienten mehr als fünf Jahre nach der Diagnose noch leben - was unter Experten als Heilung angesehen wird. „Das ist aber vielen Menschen immer noch nicht klar“, sagt Kopp.

Forschung wird in Kliniken immer wichtiger

Zu verdanken ist das der Krebsforschung, die auch im RBK einen immer größeren Stellenwert eingenommen hat: „Gerade angesichts der großen Herausforderungen, vor denen Kliniken heute stehen, ist es uns neben der Patientenversorgung wichtig, auch wissenschaftlich aktiv zu sein, um Innovationen voranzutreiben und die Versorgungsqualität langfristig zu sichern“, sagt der RBK-Geschäftsführer Mark Dominik Alscher. Weshalb sich das RBK als sogenanntes Onkologisches Spitzenzentrum und Teil des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) SüdWest immer mehr zu etablieren.

Viele Studienteilnehmer fragen nicht nach dem persönlichen Nutzen - sondern wollen anderen damit helfen. Hans-Georg KoppChefarzt für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart

Schon vor zehn Jahren hat die Robert Bosch Stiftung und die Robert Bosch GmbH daher gemeinsam ein „Bündnis gegen Krebs“ geschlossen. Daraus entstand als zentraler Baustein das Robert Bosch Centrum für Tumorerkrankungen (RBCT), das zusammen mit dem RBK Teil des Bosch Health Campus geworden ist. Das RBCT wurde ermöglicht durch zusätzliche Fördermittel der Stiftung und in Kooperation mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum. Anlässlich dieser Forschungsdekade veranstaltet das RBK am Samstag, 27. Juni, einen Informationstag, der sich vor allen Dingen an Krebspatienten und deren Angehörige richtet. „Es geht darum zu zeigen, was wir im RBCT schon erreicht haben - und was vielleicht auch bald noch möglich wird“, sagt Kopp, der das Tumorzentrum auch leitet.

Eines der Ziele: Tumorzellen in den Selbstmord treiben

Denn wenn es nach dem Geschäftsführer der Robert Bosch Stiftung, Bernhard Straub geht, sollte dieses Bündnis gegen Krebs auch in Zukunft genauso weiter geführt werden: „Unser Engagement ist kein kurzfristiges Projekt“, sagt Straub gegenüber unserer Zeitung. „Dass Patienten und Patientinnen des RBKs mittels innovativer Therapien neue Lebensperspektiven erhalten, ist die zeitgemäße Erfüllung unserer Stifterauftrags.“

Diese Verbindung aus Patientenversorgung und Grundlagenforschung versucht das Team des RBCT unter der Leitung des Onkologen Kopps zu stärken - teils mit ungewöhnlichen Ansätzen: So ist bekannt, dass bei manchen Lungenkrebspatienten die Erkrankung mit Tabletten gut in Schach gehalten werden kann. „Dennoch entwickeln die Tumorzellen langfristig irgendwann Resistenzen gegen diese Therapie“, sagt Kopp. Daher versuchen die Mediziner am RBCT nun herauszufinden, welche Mechanismen nötig sind, um auch diese resistent gewordenen Tumorzellen in den Selbstmord getrieben werden können.

Auch bei Darmkrebs wird versucht die Mechanismen zu entschlüsseln, welche Entzündungen die Tumorzellen zum Wachsen antreiben - aber auch welche Entzündungsstoffe ihnen schaden können. Eine Therapie die solche neue Wege beschreiten würde, könnte die Behandlunsgzeit und die Heilungschancen für viele Patienten deutlich beschleunigen - so die Hoffnung.

Standardtherapien wie Chemo bleiben wichtig

Es geht dabei aber nicht nur darum, neue Wirkstoffe zu entwickeln, betont der Onkologe Kopp: Oft ist es auch eine neue Form der Kombination verschiedener schon bekannter Therapiewege, die zu besseren Heilungschancen verhilft. Patienten mit einer bestimmten Form des Lungenkrebses etwa erhalten im RBK inzwischen als eine Art Vorbehandlung eine Kombination aus Chemo- und Immuntherapie. Erst dann werden sie operiert. „Wir haben dadurch eine deutlich höhere Effizienz und eine höhere Heilungsrate erreichen können“, sagt Kopp.Nicht selten werden die Therapien auch von komplementären Anwendungen aus der Naturheilkunde, der Sportwissenschaft und der Psychologie begleitet: Auch hierzu hat sich am Bosch Health Campus ein eigener Forschungsbereich etabliert: „Es geht uns hauptsächlich darum, herauszufinden, ob und wie gut komplementäre Therapien tatsächlich wirken“, sagt Kopp. Momentan sei man gerade dabei, eine Studie durchzuführen, die den Effekt des Waldbadens auf Tumorpatienten prüfen soll.

Patienten nehmen gerne an Studien teil

Tatsächlich ist die Bereitschaft der Patienten an wissenschaftlichen Studien teilzunehmen, überaus hoch: „Für mich ist es immer wieder beeindruckend, dass viele gar nicht nach ihrem persönlichen Nutzen fragen“, sagt Kopp. Sie wollen allein schon deshalb Teil der Studie werden, damit es künftigen Krebspatienten nutzt. Allerdings versuche man am Zentrum ausschließlich Studien durchzuführen, mit denen Patienten eine mindestens gleich gute Behandlung und auch gleich gute Prognose erhalten wie bei einer standardisierten Therapie.

Und doch wird es letztlich die eine Wunderwaffe gegen Krebs nicht geben. Kopp gibt sich realistisch: „Wir werden auch künftig nicht jeden Tumor früh erkennen, in Gänze verstehen und behandeln können“, sagt der Onkologe. Die Tumorbiologie bleibe hochkomplex. Doch um das Erkrankungsrisiko zu senken, kann ein jeder zumindest versuchen, gesund zu leben: „Das klingt zwar banal“, sagt Kopp. Aber auch das habe die Krebsforschung schon gezeigt.

Patiententag am Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart