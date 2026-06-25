Infused Water - 15 erfrischende Rezepte:

Erfrischende Geschmackswässer "Fruit Infused Water" sind beliebt. Zu Recht, denn es gibt gute Gründe, warum Infused Water oder auch "Detox-Water" genannt, eine gute Alternative zu anderen Getränken ist. Wir verraten Ihnen 5 Gründe und 15 erfrischende Rezepte für leckeres und gesundes Infused Water.
25.06.2026 - 16:10 Uhr
Infused Water ist Wasser, das mit dem Geschmack von verschiedensten Früchten und Kräutern versetzt wird, indem diese direkt in das Wasser gegeben werden. So wird aus fadem Wasser eine geschmackvolle Sommererfrischung, die deutlich gesünder ist als Säfte oder Limonaden.