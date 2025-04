Julia B. entdeckt im Juni 2019 eine Zecke an ihrem Körper. Vier Wochen später kann sie nur gestützt in die Notaufnahme gehen. Die Ingenieurin erkrankt an FSME, eine Entzündung des Gehirns. Arbeiten wie früher? Dafür gibt es kaum Hoffnung.

Florian Dürr 10.04.2025 - 20:00 Uhr

Julia B. hatte noch viel vor in ihrem Leben: Die 41-Jährige wollte ihren Weg von der Hauptschule bis zur Ingenieurin weiter fortsetzen, eines Tages promovieren. „Ich war noch lange nicht am Ziel“, sagt sie. Doch am 1. Juni 2019 durchkreuzt ein wenige Millimeter großes Tierchen ihre Pläne: Eine Zecke saugt sich fest in der Haut der damals 35-Jährigen. „Es war vielleicht die dritte Zecke in meinem Leben“, vermutet Julia. Halb so schlimm, denkt sie sich da noch, entfernt die Zecke und beobachtet in den folgenden Tagen die Einstichstelle. Die bleibt unauffällig, also verschwendet Julia B. keinen Gedanken mehr daran. Bis zum 29. Juni.