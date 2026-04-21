Initiative Vernunftkraft Bürger gegen Windenergie: Das Lobby-Netzwerk hinter dem Widerstand
21.04.2026 - 16:07 Uhr
Noch nie hat es in Baden-Württemberg so viele Bürgerentscheide gegen Windenergieprojekte gegeben wie im Jahr 2025. In 16 Kommunen stimmten Bürgerinnen und Bürger 2025 darüber ab, ob in ihrer Gemeinde Windkraftanlagen gebaut werden sollen. Was für die einen ein notwendiger Beitrag zur Energiewende ist, gilt für andere als Sinnbild einer verfehlten Energiepolitik oder gar als Gesundheitsrisiko.