Inklusions-Handball in Renningen Der Glückscup macht viele Kinder glücklich
Die Rankbach Rockets der SpVgg Renningen veranstalten ein Handball-Turnier für Inklusions-Teams – und nicht nur die Kids haben dabei ein Dauergrinsen.
Die Rankbach Rockets der SpVgg Renningen veranstalten ein Handball-Turnier für Inklusions-Teams – und nicht nur die Kids haben dabei ein Dauergrinsen.
Die Renninger Rankbachhalle ist gut besucht. Auf den Tribünen und vor dem Kuchenbuffet drängen sich die Gäste. In einem Drittel der Halle ist ein Bewegungs-Parkour mit Kletterwand, Turnkästen und Trampolinen aufgebaut. Die anderen Drittel sind mit kleinen Toren bestückt – es wird Handball gespielt. Kinder in bunten Trikots laufen umher, werfen Tore und jubeln. Auf den ersten Blick ein Turnier wie viele.