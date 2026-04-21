 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Der Glückscup macht viele Kinder glücklich

Inklusions-Handball in Renningen Der Glückscup macht viele Kinder glücklich

Inklusions-Handball in Renningen: Der Glückscup macht viele Kinder glücklich
1
Die Rankbach Rockets (in weiß, gegen die HandiCäpsele aus Hemmingen) veranstalteten einen inklusiven Handball-Spieltag. Foto: Andreas Gorr

Die Rankbach Rockets der SpVgg Renningen veranstalten ein Handball-Turnier für Inklusions-Teams – und nicht nur die Kids haben dabei ein Dauergrinsen.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Die Renninger Rankbachhalle ist gut besucht. Auf den Tribünen und vor dem Kuchenbuffet drängen sich die Gäste. In einem Drittel der Halle ist ein Bewegungs-Parkour mit Kletterwand, Turnkästen und Trampolinen aufgebaut. Die anderen Drittel sind mit kleinen Toren bestückt – es wird Handball gespielt. Kinder in bunten Trikots laufen umher, werfen Tore und jubeln. Auf den ersten Blick ein Turnier wie viele.

 

Doch schnell wird klar, dass dies etwas Besonderes ist. Es geht weniger hektisch zu als bei anderen Handballspielen, und deutlich fairer. Gelegentlich sieht man eine Betreuerin mit einem Spieler an der Hand über das Feld laufen, die auch mal selbst Bälle verteilt, um jedes Kind einzubinden.

Rankbach Rockets zeigen, wie Inklusion aussehen kann

Inklusion ist beim Glückscup der SpVgg Renningen das Motto, das Turnier wird für Kinder mit besonderem Förderbedarf ausgetragen. Seit 2023 stellt die SpVgg ein Handball-Inklusionsteam, die Rankbach Rockets. Die haben andere Mannschaften aus der Glücksliga zum gemeinsamen Handballspielen eingeladen, Mädchen und Jungen aller Altersklassen stehen gemeinsam auf dem Feld. Rund um die Spiele wird noch mehr geboten, diverse Fördervereine haben im Foyer ihre Stände aufgebaut. Besonders beliebte Gäste sind Clown Schnitz von der Jugendhilfeorganisation true!moments und Waschbär Ranki, das Club-Maskottchen.

Zum Liebhaben: Waschbär Ranki war ein beliebtes Fotomotiv – auch Umarmungen wurden verteilt. Foto: Andreas Gorr

Claudia Steigleder ist als Trainerin bei den Rockets aktiv, auch sie sieht man regelmäßig unter den Spielern. Das hat zweierlei Gründe: Zum einen gehe es darum, gelegentlich den Spielfluss am Laufen zu halten und die Bälle gleichmäßig zu verteilen, zum anderen gebe es Kinder, die allein nicht auf das Feld wollen. Steigleders Sohn Leon sorgt als Schiedsrichter für Ordnung – früher hat er regelmäßig Handballspiele geleitet, hörte aber wegen Mangels an Spaß auf. „Heute ist es etwas anderes“, betont der Rückkehrer, „viel entspannter, keiner motzt.“

Die Altersgrenzen in der Glücksliga sind fluide. Foto: Andreas Gorr

Penible Regelauslegung ist fehl am Platz, es geht um das Miteinander. „Sogar untereinander unterstützen sich die Spieler“, erzählt Leon Steigleder, „es ist viel schöner, hier zu pfeifen als anderswo, es ist viel angenehmer.“ Gelegentlich erklärt der Schiedsrichter den Kids auch mal eine Regel.

Helfende Hände aus der Handball-Abteilung – „Dauergrinsen“

Für die Ausrichtung des Glückscups braucht es viele helfende Hände, so auch die von Jana Wackenheim. Die Trainerin der weiblichen Jugend und aktive SpVgg-Spielerin überwacht den Ausgang. „Das ist wichtig, damit keines der Kinder unbeaufsichtigt die Halle verlässt“, erzählt sie. Für die Veranstaltung hat sie sich gerne gemeldet, ohne Helfer sei der Spieltag nicht zu stemmen, meint sie. Eine lästige Pflicht ist die Unterstützung für sie keinesfalls. „Ich bin die ganze Zeit am Dauergrinsen“, sagt sie und lacht, „die Jubelszenen der Kinder gefallen mir besonders.“

Auch außerhalb der Spielzeiten ist Raum für Bewegung geboten. Foto: Andreas Gorr

Neben den Glücks-Panther Metzingen, Lucky Lurchis Kornwestheim, Schönbuch Füchse Weil im Schönbuch, Händicäpsele aus Hemmingen und den Rankbach Rockets sowie deren Eltern und Freunden sind auch weitere Gäste gekommen, etwa Christa Koch vom Vorstand des TSV Hirsau. Sie möchte in ihrem Verein etwas ähnliches auf die Beine stellen, dafür holt sie sich Inspiration. „Das ist Vereinsleben, wie ich es aus meiner Jugend noch kenne. Die Kinder können ohne Druck Sport treiben, es zählt nicht nur Leistung“, schwärmt Koch.

SpVgg-Präsidentin zieht ein positives Fazit des ersten Glückscup in Renningen.

Begeisterung herrscht bei den Teilnehmern. Am Ende laufen alle Teams in die Halle, jeder Spieler wird vorgestellt, erhält eine Medaille plus Urkunde. Der 15-jährige Max von den Rockets findet den Spieltag „megariesensuper“, sein Mitspieler Moritz (11) und er freuen sich am meisten über ihre eigenen Treffer. Auch Andreas Stolle, der die Glücksliga ins Leben gerufen hat und aus Bad Salzuflen angereist ist, ist beeindruckt, wie weit die Idee gediehen ist.

Freunde, Teamgeist und Bewegung in der Glücksliga

Silke Bächtle, Präsidentin der SpVgg Renningen, meint: „Viel mehr Aufwand als ein Mini-Spieltag ist es nicht.“ Für Andreas Stolle ist die Glücksliga eine Initiative, „ein Projekt hat immer ein Ende und das darf es nicht geben“, sagt er augenzwinkernd. Die Kinder sollen ein sportliches Zuhause erhalten, Freunde finden, Teamgeist spüren und sich bewegen, meint er. „Mit einem Glücksliga-Spieltag wollen wir zeigen, dass Leistung nicht nötig ist, um glücklich zu sein,“ betont Silke Bächtle. Beim Blick in die strahlenden Gesichter der Kinder ist sofort klar, was sie meint.

Weitere Themen

Handball Verbandsliga: Die Aufholjagd der TSF Ditzingen bleibt ohne Happy End

Handball Verbandsliga Die Aufholjagd der TSF Ditzingen bleibt ohne Happy End

Die Handballer der TSF Ditzingen unterliegen in der Verbandsliga der HSG Böblingen/Sindelfingen 32:33 – zum Ausgleich in letzter Sekunde hat nicht viel gefehlt.
Von Henning Maak
Fußball Bezirksliga: Kantersieg des TSV Heimsheim – und Lino Widmaier macht alle Neune

Fußball Bezirksliga Kantersieg des TSV Heimsheim – und Lino Widmaier macht alle Neune

Fußball-Bezirksligist TSV Heimsheim bezwingt das abgeschlagene Schlusslicht TV Pflugfelden mit 22:0 – Trainer Oliver Kudera zollt dem Gegner vollsten Respekt.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: Mit Wind-Unterstützung: SV Leonberg/Eltingen holt wichtigen Punkt

Fußball Landesliga Mit Wind-Unterstützung: SV Leonberg/Eltingen holt wichtigen Punkt

Der Fußball-Landesligist erringt im Kampf um den Klassenverbleib ein wertvolles 1:1 bei der Spvgg Satteldorf. Ennio Ohmes erzielt einen kuriosen Treffer für den SV.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: SKV Rutesheim: Laurin Stütz schlägt gleich viermal zu

Fußball Landesliga SKV Rutesheim: Laurin Stütz schlägt gleich viermal zu

Die Fußballer der SKV Rutesheim bezwingen den TV Oeffingen souverän mit 4:0 (2:0) – und bleiben Landesliga-Spitzenreiter FV Löchgau dicht auf den Fersen.
Von Jürgen Kemmner
Handball Oberliga: Personalnot: Der SV Leonberg/Eltingen bricht nach der Pause ein

Handball Oberliga Personalnot: Der SV Leonberg/Eltingen bricht nach der Pause ein

Oberliga-Handballer des SV Leonberg/Eltingen müssen sich beim MTV Meißenheim 29:42 geschlagen geben. Trainer Markus Stotz verlässt den Club nach Saisonende.
Von Henning Maak
Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen: Wildcats gehen beim SV Kornwestheim unter

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen: Wildcats gehen beim SV Kornwestheim unter

Der Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen unterliegt gegen die klar besseren Gastgeber in Kornwestheim 30:38 (13:20). Vorletztes Spiel für Nina Conzelmann.
Von Jürgen Kemmner
Fußball TSV Heimerdingen: Sturm-Tank Lars Ruckh brennt auf sein Comeback

Fußball TSV Heimerdingen Sturm-Tank Lars Ruckh brennt auf sein Comeback

Lars Ruckh hat seit über einem Jahr kein Fußball-Spiel mehr bestritten – bald will er wieder im Trikot des TSV Heimerdingen auflaufen. „Ich kann es kaum erwarten“, sagt er.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: Kunstschütze Salvatore Pellegrino erlöst den TSV Heimerdingen

Fußball Landesliga Kunstschütze Salvatore Pellegrino erlöst den TSV Heimerdingen

Der Fußball- Landesligist sichert sich gegen Schlusslicht SV Kaisersbach kurz vor Schluss ein 2:1. Die Mannschaft wirkt anfangs verängstigt, findet besser ins Spiel und wird belohnt.
Von Flemming Nave
Inklusions-Team der SpVgg: Rankbach Rockets freuen sich auf den Glücks-Cup in Renningen

Inklusions-Team der SpVgg Rankbach Rockets freuen sich auf den Glücks-Cup in Renningen

Fünf Inklusions-Mannschaften aus Baden-Württemberg treffen sich zum Glücks-Cup bei der SpVgg Renningen und spielen Handball. Doch bei der Veranstaltung geht es um weit mehr.
Von Jürgen Kemmner
TSV Heimsheim sucht Coach: Auf dem Markt gibt es kaum Fußball-Trainerinnen

TSV Heimsheim sucht Coach Auf dem Markt gibt es kaum Fußball-Trainerinnen

Fußball-Chefinnen des TSV Münchingen und TSV Heimsheim freuen sich über Marie-Louise Eta von Union Berlin, erste Frau als Coach bei Profis. Das erhöhe die Präsenz von Frauen im Fußball.
Von Jürgen Kemmner
Weitere Artikel zu Leonberg Inklusion TuS Metzingen Renningen Hemmingen Weil im Schönbuch Clown Jugendarbeit Handicap Behinderung
 
 