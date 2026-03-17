Inmitten der Krise am Turn-Stützpunkt hatte die frühere Trainerin von Simone Biles den Job in Stuttgart übernommen. Aimee Boorman sollte eigentlich langfristig beim DTB arbeiten.
17.03.2026 - 13:18 Uhr
Nach nur rund einem Jahr hört die einstige Trainerin der Ausnahmeturnerin Simone Biles früher als geplant mit ihrer heiklen Aufgabe am Bundesstützpunkt in Stuttgart wieder auf. Die US-Amerikanerin Aimee Boorman und der Verband hätten sich darauf geeinigt, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden, teilte der Deutsche Turner-Bund (DTB) mit.