Der Lebensmitteldiscounter Lidl eröffnet nächstes Jahr eine Filiale bei Galeria Kaufhof. Die untere Königstraße soll von dem Einzug profitieren. Was ist geplant?

Pünktlich vor der Eröffnung des neuen Stuttgarter Bahnhofes wirft der Discounter Lidl seinen Hut in den Ring auf der unteren Königstraße. Spätestens im Herbst 2026 soll die Eröffnung im Untergeschoss der Galeria Kaufhof Filiale an der Königstraße 6 gefeiert werden. Auf rund 1000 Quadratmeter möchte Lidl die Nahversorgung in diesem Bereich in der Innenstadt sichern.

Der Discounter möchte zudem zum Frequenzbringer werden – und findet beste Voraussetzungen vor, um diesen in die Kritik geratenen Bereich im unteren Teil der Königstraße mit Leben zu füllen. Aktuell ist auch die LBBW Immobilien dran, in der direkten Umgebung von Galeria Kaufhof für mehr Attraktivität zu sorgen. Das Projekt Schlossgartenquartier sieht in den nächsten Jahre eine klare Aufwertung der unteren Königstraße vor – unter anderem mit neuer Gastronomie, neuen Büros und vor allem einem neuen Erscheinungsbild zwischen Königstraße, Schillerstraße und Schlossgarten.

Dass in einer zukunftsfähigen Innenstadt der Mix stimmen muss, da sind sich die Experten einig. Im Erdgeschoss Handel und oben drüber Büros? Das reicht nicht mehr aus, um die Menschen in die Metropolen zu locken. Die Themen Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Fitness, Gastro und Kultur rücken immer stärker in den Fokus der Innenstädte, auch wenn der Einzelhandel weiterhin eine wichtige Rolle spielt.

Dass ein Lebensmitteldiscounter auf der Königstraße durchaus angenommen wird und seine Berechtigung hat, sieht man seit Juli 2023 im oberen Teil der Einkaufsmeile. Im Gebäude Nummer 38 hat sich Aldi eingemietet.

Bei Galeria Kaufhof: Muss Go Asia ausziehen?

Nun zieht Lidl nach. „Die Partnerschaft mit Galeria zeigt, wie durch gemeinsame Visionen und effiziente Flächennutzungen neue Impulse sowie nachhaltige Lösungen für Innenstädte entstehen können“, betont Vanessa Hegele, Leiterin Immobilien Portfoliomanagement der Lidl Immobilien Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Bei Galeria Kaufhof war heute Abend keine Stellungnahme mehr zu erhalten. Klar ist jedoch, dass der asiatische Supermarkt „Go Asia“ im Untergeschoss an der Königstraße 6 bleiben wird, wie man unserer Zeitung auf Nachfrage am Telefon versichert hat.