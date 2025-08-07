Echte Bäume soll der Ecotrii auf keinen Fall ersetzen, sagen die Stuttgarter Erfinderinnen. In Städten sehen sie aber durchaus einen Markt für ihren innovativen Schattenspender.
07.08.2025 - 12:00 Uhr
Die geschwungenen Füße, die gleichzeitig Sitzgelegenheiten sind, fallen den Leuten zuerst auf. Rosa Pöttinger führt vor, was sie am Ecotrii schon alles beobachtet hat. Einmal lag eine Frau auf dem Beton, ein anderes Mal saßen sich zwei Frauen im Schneidersitz gegenüber. Und eben kamen zwei kleine Mädchen vorbei, die den Fuß erst sachte berührten und dann rasch bekletterten.