Starker Wind facht die Flammen an: Auf der Insel Euböa kämpfen 120 Feuerwehrleute gegen Wind und Feuer. Zwei Ortschaften werden vorsorglich evakuiert.

red/dpa 20.06.2026 - 19:40 Uhr

Ein großer Waldbrand hält die Feuerwehr auf der griechischen Insel Euböa in Atem. Das Feuer brach am Samstagmittag in der Nähe der Ortschaften Mesochoria und Raptei auf - die Feuerwehr rief die Menschen per Tweet dazu auf, ihre Dörfer vorsorglich zu verlassen. Laut Medienberichten sind 120 Feuerwehrleute sowie 35 Löschzüge, sieben Hubschrauber und acht Flugzeuge im Einsatz. Die Insel-Onlineplattform Evima berichtete, die Flammen näherten sich Häusern.