Der insolvente Modehersteller Gerry Weber schließt alle seine Geschäfte. Wie das Unternehmen in Halle/Westfalen mitteilte, übernimmt die spanische Modefirma Victrix die deutsche Marke. Dem habe der vorläufige Gläubigerausschuss zugestimmt.

Gerry Weber hat deutschlandweit 32 Filialen und elf Outlets mit 280 Beschäftigten (Stand: März). Auch im Großraum Stuttgart hat der Modehersteller Filialen in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen und das Outlet in Metzingen. 2023 machten bereits Filialen in Leonberg und Backnang dicht