Intersport in Ludwigsburg geht überraschend in den Räumungsverkauf: Insolvenz, „alles muss raus“. Wie geht es weiter für die Mitarbeiter und die Wilhelmgalerie?

Schnäppchen, soweit das Auge reicht. „Alles muss raus. Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“, steht in den Schaufenstern. Die Intersport-Filiale im ersten Obergeschoss der Ludwigsburger Wilhelmgalerie schließt. Der selbstständige Händler, der den Laden betreibt, hat Insolvenz angemeldet.

Anfang Mai wurde vom Amtsgericht Ludwigsburg ein vorläufiger Insolvenzverwalter eingeschaltet. Vor einiger Zeit hatte das Geschäft auch schon mal für zwei Wochen zu – ob das mit der kommenden Insolvenz zusammenhing, steht derzeit nicht fest.

Das Aus kam überraschend

Die Schließung des Intersports in Ludwigsburg kam für die Mitarbeiter – so hörten es Kunden im Laden – überraschend. Die Angestellten wissen auch noch nicht, wie es weitergeht. Jetzt ist erst einmal Ausverkauf angesagt. „Satte Rabatte auf alles“ steht auf den Plakaten. Es gibt 20, 30 und 50 Prozent Rabatt. Das wollen viele Kunden nutzen.

Überrascht ist auch Markus Fischer, der Citymanager des Ludwigsburger Innenstadtvereins Luis. Er hat aus der Zeitung vom Intersport-Aus erfahren. „Das wäre schon ein Verlust, wenn da nichts nachkäme“, sagt er. Grundsätzlich mache er sich in der Wilhelmgalerie darüber aber keine großen Sorgen. In den sechs Jahren, in denen er als Citymanager tätig ist, „gab es nie einen signifikanten Leerstand. Wenn etwas zu machte, war immer gleich etwas Neues drin.“

In der Wilhelmgalerie weiterhin einen Laden für Sportartikel zu haben, würde Markus Fischer begrüßen. „Sportsachen sind zeitgemäß und nachgefragt, das ist ein gutes Konzept.“ Als „Vollsortimenter“ gibt es in der Ludwigsburger Innenstadt nur noch Decathlon im Marstall-Center.

Insofern fände es der Citymanager schön, wenn es weiterhin einen Intersport in der Wilhelmgalerie gibt. Vielleicht finde das Unternehmen ja eine Nachfolgelösung. Dazu und zu weiteren Fragen möchte Intersport Deutschland auf Nachfrage jedoch erst am Freitag Auskunft geben.

Wenig Informationen bislang

Intersport betreibt in ganz Deutschland nach eigenen Angaben rund 1500 Stores, allein mehr als 60 sind es im Postleitzahlengebiet 7, wobei die Filiale in Ludwigsburg nicht (mehr) in der Liste auf der Homepage auftaucht.

Seitens des Centermanagements der Wilhelmgalerie heißt es, dass man „leider zum jetzigen Zeitpunkt, keine Informationen erteilen“ könne, wie es mit der Fläche im ersten Stock weitergeht. Ebenso wenig, wann Intersport zu mache. Vom Filialbetreiber gab es bis Redaktionsschluss keine Rückmeldung auf die Fragen, wie es zur Insolvenz kam, was mit den Mitarbeitern passiert und wann der Laden schließt.