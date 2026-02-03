 
Insolvenz Stuttgarter Modehändler: Wie hoch ist die Chance auf Rettung von Felix W.?

Insolvenz: Stuttgarter Modehändler: Wie hoch ist die Chance auf Rettung von Felix W.?
Der Stuttgarter Standort von Felix W. an der Heilbronner Straße setzt seinen Betrieb vorerst fort. Foto: Archiv

Erst aus unserer Zeitung erfuhren die Beschäftigen von Felix W., dass der Modehändler insolvent ist. Am Dienstag war eine Mitarbeiterversammlung. Wie geht es weiter?

Stadtleben/Stadtkultur: Uwe Bogen (ubo)

Für die etwa 20 Beschäftigten des Männermodehändlers Felix W. war die Nachricht ein Schock: Erst über unsere Zeitung erfuhren sie am Freitagabend von der finanziellen Schieflage ihres Arbeitgebers. Das 1996 in Stuttgart gegründete Unternehmen hatte einen Tag davor einen Antrag auf Insolvenz beim Arbeitsgericht gestellt, wie wir exklusiv erfahren hatten. Am Dienstag hat Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli von der Pluta Rechtsanwalts GmbH eine Mitarbeiterversammlung einberufen, um die Betroffenen über die Lage und die nächsten Schritte zu informieren.

 

Das Amtsgericht Stuttgart hatte am 29. Januar die vorläufige Insolvenzverwaltung über die Felix W. Retail GmbH angeordnet. Bananyarli, der zusammen mit seinem Kollegen Sven Heuser in der vergangenen Woche bereits Gespräche mit der Geschäftsführung geführt hatte, wird nun die operative Steuerung des Unternehmens übernehmen. Auch die Felix W. Holding GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft, die Anteile an der Retail GmbH hält, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Bananyarli wurde hier ebenfalls als vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.

Alle drei Standorte werden vorerst fortgeführt

Trotz der schwierigen Lage soll der Geschäftsbetrieb an den drei Standorten – in der Heilbronner Straße, am Flughafen Stuttgart und in München in der Innenstadt – zunächst fortgeführt werden. Die Beschäftigten erhalten für die kommenden drei Monate Insolvenzgeld, wodurch ein Teil der Unsicherheit abgefedert wird.

In die früheren Räume von Maute Benger an der Königstraße wollte Felix W. einziehen. Foto: Lichtgut

Glaubt Bananyarli an eine Rettung nach diesen drei Monaten? „Wir werden alles daran setzen, dem Betrieb eine Perspektive zu ermöglichen“, erklärt er auf unsere Anfrage. Dafür brauche man allerdings einen neuen Investor, nach dem nun gesucht werde. Einfach dürfte dies aber nicht werden, da „die Rahmenbedingungen in der Branche“ nicht die Besten seien.

Insolvenzverwalter will den Geschäftsbetrieb stabilisieren

In einem ersten Schritt gehe es darum, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren. Hierzu werde er Gespräche mit den Geschäftspartnern und möglichen Investoren führen. Weitere Details wollte der Insolvenzverwalter zu dieser Zeit noch nicht nennen.

Felix W., vor 30 Jahren gegründet, hat sich auf hochwertige Herrenbekleidung spezialisiert. Das Sortiment umfasst Business-Outfits, festliche Garderobe, Anzüge, Sakkos, Hemden und passende Accessoires. Mit drei Filialen in Stuttgart und einer in München zählt das Unternehmen zu den bekannten Adressen für Business-Mode in der Region.

Weitere Themen

