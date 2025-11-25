Betrüger kapern derzeit Instagram-Profile und verschicken anschließend gefälschte Abstimmungen für angebliche Spotify-Podcasts. Nicht anklicken. Nicht teilnehmen.
25.11.2025 - 09:22 Uhr
Aktuell setzen Cyberkriminelle auf eine perfide Methode, um an persönliche Daten zu gelangen. Sie übernehmen Instagram-Accounts ahnungsloser Nutzer und senden an deren Kontakte eine Nachricht mit einer angeblichen Abstimmung: Die gehackte Person bewerbe sich als Co-Moderator für einen großen Podcast, angeblich in Zusammenarbeit mit Google. Um „ausgewählt“ zu werden, müssten angeblich genügend Kontakte abstimmen.