 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Ermittlungen wegen Verdachts auf Bestechlichkeit

in.Stuttgart Ermittlungen wegen Verdachts auf Bestechlichkeit

in.Stuttgart: Ermittlungen wegen Verdachts auf Bestechlichkeit
1
Zu den Aufgaben von in.Stuttgart gehören auch die Feste auf dem Wasen. Foto: Sebastian Steegmüller

Lange hat die Staatsanwaltschaft die Vorgänge bei der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart geprüft. Nun führt sie ein förmliches Verfahren gegen „eine Person“.

Im Zusammenhang mit Vorgängen um einen früheren Mitarbeiter der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft nun ein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es gehe um den Verdacht der Bestechlichkeit, teilte eine Sprecherin mit und bestätigte damit Informationen aus Rathauskreisen. Ermittelt werde gegen „eine Person“, die sie nicht näher benannte. Nach wochenlanger Prüfung hat die Behörde demnach einen Anfangsverdacht bejaht; dies ist die Voraussetzung für die Aufnahme von Ermittlungen.

 

Der Fall war Mitte November durch Recherchen unserer Zeitung öffentlich bekannt geworden. Zunächst war der Mitarbeiter von in.Stuttgart überraschend freigestellt worden, wenig später verließ er das Unternehmen einvernehmlich mit einem Aufhebungsvertrag. Zugleich hatte er eine Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht, um die Vorwürfe gegen sich von neutraler Seite ausräumen zu lassen. In den vergangenen Wochen hatte die Staatsanwaltschaft die Vorgänge intensiv geprüft, aber noch nicht im Rahmen förmlicher Ermittlungen. Nun, da offiziell ein Verfahren eingeleitet wurde, haben die Ermittler deutlich mehr Möglichkeiten.

Verteidiger: Vorwürfe werden sich nicht bestätigen

Der Strafverteidiger des einstigen in.Stuttgart-Mitarbeiters, Sebastian Friedrich Fülscher, sagte auf Anfrage zu der neuen Entwicklung: „Die Staatsanwaltschaft muss ein Ermittlungsverfahren einleiten, um den Sachverhalt vollständig und in der gebotenen Gründlichkeit zu ermitteln.“ Er gehe allerdings davon aus, dass die Ermittlungen ebenso wie die Arbeit des von der Stadt angekündigten Sonderermittlers „die erhobenen Vorwürfe nicht bestätigen werden und das Ermittlungsverfahren eingestellt wird“.

Unsere Empfehlung für Sie

Vorwürfe bei in.Stuttgart: Nach Selbstanzeige eines Mitarbeiters: Was bisher bekannt ist – und was nicht

Vorwürfe bei in.Stuttgart Nach Selbstanzeige eines Mitarbeiters: Was bisher bekannt ist – und was nicht

Die Aufklärung der Vorwürfe, die zum Ausscheiden eines Mitarbeiters der städtischen Gesellschaft in.Stuttgart führten, kommt offenbar nur zäh voran. Wie ist der aktuelle Stand?

Nach Informationen unserer Zeitung gehen die Vorwürfe auf eine Person aus dem Gastronomiegewerbe zurück. Diese hatte sich direkt an Oberbürgermeister Frank Nopper gewandt, obwohl für die Gesellschaft in.Stuttgart eigentlich der Wirtschaftsbürgermeister Thomas Fuhrmann (beide CDU) zuständig ist. Der Person gehe es darum, dass bestimmte Vorgänge aufgeklärt und aufgearbeitet würden, verlautete aus Rathaus-Kreisen. Zu Nopper bestehe ein Vertrauensverhältnis, deshalb sei er kontaktiert worden. Der OB soll die Informationen als glaubhaft und schwerwiegend eingestuft haben. Er gab sie umgehend intern weiter. In der Folge kam es zur Freistellung des Mannes.

Anwalt nennt Vorwürfe „frei erfunden“

Die Staatsanwaltschaft wollte sich nicht näher zum Sachverhalt äußern. Auf eine Anfrage zu den mutmaßlichen Vorwürfen, von denen unsere Zeitung erfuhr, teilte der Medienanwalt des Ex-Mitarbeiters mit, diese seien „frei erfunden“ und nicht ansatzweise beweisbar. Es handelt sich um lediglich kolportierte und allein der gezielten Rufschädigung dienende Vorwürfe. Auch das vermeintliche Opfer werde diese nicht bestätigen. Offenbar werde der gezielte Versuch unternommen, seinen Mandanten zu diskreditieren und Medien auf die falsche Fährte zu setzen.

Unsere Empfehlung für Sie

Veranstaltungen in Stuttgart: Volksfest-Chef: Die Nachfolge steht – Der Neue ist kein Unbekannter in Stuttgart

Veranstaltungen in Stuttgart Volksfest-Chef: Die Nachfolge steht – Der Neue ist kein Unbekannter in Stuttgart

Die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart bekommt einen neuen Geschäftsführer. Er hat keine besonders weite Anreise. Wer folgt auf Andreas Kroll?

Ungeachtet der nun eingeleiteten Ermittlungen plant die Stadt Stuttgart weiterhin, einen Sonderermittler einzusetzen. Dieser soll die Vorgänge umfassend aufklären und die Strukturen überprüfen, damit sich mögliche Verfehlungen in Zukunft nicht wiederholen. Nach Angaben aus dem Rathaus soll die Position nun zeitnah besetzt werden; Namen werden bisher nicht genannt.

Auch der genaue Auftrag und die Kompetenzen des Sonderermittlers sind noch unklar – offenbar auch für die Staatsanwaltschaft. Auf die Frage nach dessen Rolle und einem möglichen Informationsaustausch mit ihm verwies sie auf die Stadt. Sie bestätigte allerdings, dass in dem Ermittlungsverfahren „bereits Informationen durch die Stadt Stuttgart zur Verfügung gestellt wurden“.

Führungswechsel im Frühjahr

Bei der Gesellschaft in.Stuttgart steht derweil ein Führungswechsel bevor. Andreas Kroll, der langjährige Geschäftsführer, geht Ende März altershalber in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Guido von Vacano, derzeit Bereichsleiter bei der Messe Stuttgart; er soll im April anfangen. Derzeit ist offen, inwieweit die Vorgänge bei der städtischen Tochterfirma bis dahin aufgeklärt sind.

Weitere Themen

Stuttgart-Mitte: Verdacht auf K.-o.-Tropfen in Club am Rotebühlplatz – sieben Verletzte

Stuttgart-Mitte Verdacht auf K.-o.-Tropfen in Club am Rotebühlplatz – sieben Verletzte

In der Nacht zum Sonntag wurden in einem Club in Stuttgart-Mitte mehrere Personen verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass dabei möglicherweise K.-o.-Tropfen im Spiel waren.
Von Gülay Alparslan
Lindsey Vonn: „Warum mit Kreuzbandriss auf die Piste?“

Lindsey Vonns Sturz Stuttgarter Sportarzt: „Warum sollte man mit Kreuzbandriss auf die Piste?“

Lindsey Vonn ist trotz Kreuzbandriss gestartet – und schwer gestürzt. Ein Knieexperte erklärt, wieso auch Hobbysportler mit dieser Verletzung fahren können, es aber lassen sollten.
Von Carolin Klinger, Bettina Hartmann
in.Stuttgart: Ermittlungen wegen Verdachts auf Bestechlichkeit

in.Stuttgart Ermittlungen wegen Verdachts auf Bestechlichkeit

Lange hat die Staatsanwaltschaft die Vorgänge bei der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart geprüft. Nun führt sie ein förmliches Verfahren gegen „eine Person“.
Von Uwe Bogen und Andreas Müller
Gastro-Party im Keltenhof & Friends: Wo die Gastro-Branche feiert

Gastro-Party im Keltenhof & Friends Wo die Gastro-Branche feiert

Champagner, Currywurst, Küchengeflüster: Beim Keltenhof-Treffen wurde gefachsimpelt, gefeiert – und gemunkelt, wer schon Besuch von Michelin-Testern hatte
Von Anja Wasserbäch
Valentinstag in Stuttgart: Menüs und Specials: Romantische Restaurants für den Valentinstag

Valentinstag in Stuttgart Menüs und Specials: Romantische Restaurants für den Valentinstag

Zum Valentinstag lassen sich viele Stuttgarter Restaurants etwas Besonderes einfallen: es werden exklusive Menüs, mehrere Gänge und sogar Gerichte für zu Hause angeboten.
Von Alina Braun
Selbstständigkeit in der Gen Z: Warum Abschalten als Selbstständige so schwer ist – und was wirklich hilft

Selbstständigkeit in der Gen Z Warum Abschalten als Selbstständige so schwer ist – und was wirklich hilft

Im dritten Teil unserer Serie verrät unsere Autorin, warum die Arbeit als Freiberuflerin nicht endet, wenn der Laptop zugeht – und was ihr hilft, trotzdem loszulassen.
Von Julia Mähl
S-Bahn Stuttgart: Defekte Tür sorgt für Verspätungen auf allen Linien

S-Bahn Stuttgart Defekte Tür sorgt für Verspätungen auf allen Linien

Eine defekte Tür bremste am Montagmorgen den S-Bahn-Verkehr in Stuttgart aus. Die aktuelle Lage im Überblick.
Von Julia Hawener
Schulen in Stuttgart: Stadt spart an der Substanz – „Das ist nicht preiswert, sondern billig“

Schulen in Stuttgart Stadt spart an der Substanz – „Das ist nicht preiswert, sondern billig“

Falsche Prioritäten und zu wenig Transparenz: Simon Bock, der Vorsitzende des Gesamtelternbeirats Stuttgart, bewertet die Ergebnisse der Haushaltsberatungen.
Von Alexandra Kratz
Historisches Kleinod in Cannstatt: Was vor der Eröffnung am Wilhelma-Pavillon noch gemacht werden muss

Historisches Kleinod in Cannstatt Was vor der Eröffnung am Wilhelma-Pavillon noch gemacht werden muss

Die Spannung steigt. Bald ist der Eingangspavillon der Wilhelma fertig. Welche Arbeiten noch ausstehen, weiß Christian Angermann vom Landesbetrieb Vermögen und Bau.
Von Iris Frey
Straßenverkehr Stuttgart: Im Video: nichts geht mehr an der Baustelle auf der Weinsteige

Straßenverkehr Stuttgart Im Video: nichts geht mehr an der Baustelle auf der Weinsteige

An der vielbefahrenen Neuen Weinsteige in Stuttgart müssen Stützwände erneuert werden. Aber das Bauunternehmen ist insolvent. Der Weiterbau verzögert sich. Die Behinderungen bleiben.
Von Christian Milankovic
Weitere Artikel zu Stuttgart in.Stuttgart Vorwürfe Staatsanwaltschaft Ermittlungen Exklusiv Verteidiger
 
 