Integrationskurse in Stuttgart: Weniger Integrationskurse – Stadt sieht soziale Stabilität in Gefahr

Die Einigkeit des Protestes ist groß. Mahnende Worte und Widerspruch kommen auch in Stuttgart, seit das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mitgeteilt hat, dass es bis auf Weiteres „keinerlei Zulassung für die Teilnahme an Integrationskursen“ für Teilnehmer erteile, deren Teilnahme nicht verpflichtend ist, von so ziemlich allen, die mit Integration zu tun haben. Verwaltung, Wirtschaft und viele Sozialverbände melden sich alarmiert zu Wort. Die Stadt etwa sieht in dieser Entscheidung „erhebliche Risiken für die Integration, den Arbeitsmarkt und die soziale Stabilität in der Stadt“. Von einem integrationspolitischen Kahlschlag, der an die Wurzeln der gesellschaftlichen Teilhabe und den sozialen Zusammenhalt gehe, spricht Renata Delic, Programmbereichsleiterin Deutsch und Integration der Volkshochschule Stuttgart.