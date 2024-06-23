Der Einschlag eines größeren Asteroiden könnte verheerend sein. Rund 35 000 sind derzeit bekannt, die als erdnah gelten. Doch mittlerweile können Experten die Umlaufbahn eines solchen Brockens ändern und so der drohenden Gefahr für die Menschheit wehren.
23.06.2026 - 17:00 Uhr
Sie heißen 2023 DW, 2004 BL86, 2014 JO25 oder 2009 JF1. Kaum jemand kennt ihre Namen. Kein Wunder, die meisten Asteroiden rauschen weit entfernt von der Erde durchs Weltall. Doch manche kommen unserem blauen Planeten gefährlich nahe.