Der internationale Freiwilligendienst „kulturweit“ wird eingestellt. Die Petition gegen die Entscheidung des Auswärtigen Amtes findet großen Zuspruch.
Gegen Einsparungen beim internationalen Freiwilligendienst formiert sich Protest. Eine Petition, die sich gegen die Einstellung des Freiwilligendienstes „kulturweit“ durch das Auswärtige Amt (AA) wendet, fand binnen kurzer Zeit mehr als 13 500 Unterstützer. Ein Bündnis aus Trägerorganisationen internationaler Freiwilligendienste, der Deutsche Kulturrat und die SPD kritisieren ebenfalls die Entscheidung des Außenministeriums.