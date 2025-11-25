Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen demonstrieren hunderte Menschen in Stuttgart. Die Botschaft: die Situation vieler Frauen sichtbar machen und Straftaten stoppen.
25.11.2025 - 20:52 Uhr
Jede dritte Frau in Deutschland erfährt mindestens einmal in ihrem Leben körperliche, psychische oder sexualisierte Gewalt – diese reicht von Belästigung, Schlägen und Vergewaltigungen bis hin zu Femiziden. Laut Bundeskriminalamt wurden im vergangenen Jahr 558 frauenfeindliche Straftaten registriert – das entspricht einem Anstieg von 73,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch in Baden-Württemberg steigen die Zahlen.