 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Leonberg – das Mekka für Kung-Fu-Kämpfer aus Europa

Internationaler Lehrgang Leonberg – das Mekka für Kung-Fu-Kämpfer aus Europa

Internationaler Lehrgang: Leonberg – das Mekka für Kung-Fu-Kämpfer aus Europa
1
Offene Augen und wacher Geist: Beim Lehrgang in Leonberg waren die Teilnehmer stets hoch konzentriert. Foto: privat

In der Schule von Taner Erdogan haben sich erstmals 40 Lehrer und Ausbilder zu einem mehrteiligen Seminar getroffen. Dabei ging es um mehr als nur ums Kämpfen.

Wer den Begriff Kung Fu hört, denkt wahrscheinlich automatisch an die US-Fernsehserie aus den 1970er-Jahren, in der David Carradine als Shaolin-Mönch zahlreiche Abenteuer bestand. Kung Fu ist im eigentlichen Sinne aber nur der Oberbegriff für verschiedene Kampfsportarten, die alle ihren Ursprung in China haben.

 

Es gibt zahlreiche Stilrichtungen des Kung Fu – etwa VingTsun, das nicht asienstämmige Schauspieler wie Bruce Lee und Jack Chan praktiziert haben, sondern auch andere Hollywood-Größen wie Ex-Bond-Girl Michelle Yeoh und Robert Downey jr., der mithilfe von VingTsun seine Suchtprobleme bekämpfte. Praktiziert haben diesen Stil auch die deutsche Sängerin Juliane Werding und der SPD-Politiker Karl Lauterbach.

Die Meister des Lehrgangs: Taner Erdogan (li.) und Sifu Göksel Erdogan. Foto: privat

In Leonberg betreibt der Lehrer-Meister (Sifu) Taner Erdogan seit mehr als 20 Jahren eine Kung-Fu-Schule, in der VingTsun gelehrt wird. „Es geht um physikalische und biometrische Bewegungen, mit der die Kräfte eines Angreifers nicht nur abgewehrt, sondern negativ gegen ihn verwendet werden können“, erklärt er. Entwickelt wurde VingTsun – zu deutsch: schöner Frühling – von einer Frau gleichen Namens, die sich der Legende nach mit dieser Technik gegen stärkere Gegner zu wehren wusste.

Auch das Thema Ethik war wichtig

40 Kung-Fu-Ausbilder, -lehrer sowie -Schulleiter trafen sich Ende Juli zum zweitägigen Seminar in der Schule von Taner Erdogan, um sich nicht nur in technischen Inhalten weiterzubilden, sondern auch Neues über moderne Unterrichtsstrategien, Ethik im Unterricht oder persönliche Weiterentwicklung zu erfahren. Geleitet wurde das Seminar von Sifu Göksel Erdogan, der eine Kung-Fu-Schule in Zuffenhausen leitet und mit Taner Erdogan den Nachnamen teilt und seit vielen Jahren befreundet ist, jedoch nicht verwandt oder verschwägert.

Nicht nur zuhören, sondern auch aktiv Hand anlegen gehörte zum Lehrgang. Foto: privat

Er blickt auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in Kampfkunst und Methodik zurück, die er an die Seminarteilnehmer zwischen Anfang 20 und Mitte 60 weitergab. Die kamen nicht nur aus dem Bundesgebiet vom Bodensee bis Hamburg, sondern auch aus Spanien, den Niederlanden und England. „Die Stimmung war geprägt von Respekt, Lernbereitschaft und Begeisterung für die Kampfkunst“, erzählt Taner Erdogan. Er hatte seine Schule, in der Kindern und Erwachsenen neben der Kampfkunst auch Werte wie Disziplin, Respekt, Durchhaltevermögen und Selbstbeherrschung vermittelt werden, zur Verfügung gestellt, da die dortigen Räumlichkeiten für 40 Teilnehmer groß genug waren und sogar über eine Klimaanlage verfügen.

Bereit zum Gruppenfoto: Die Teilnehmer und die Lehrkräfte in Leonberg Foto: privat

„Es erfüllt mich mit Stolz, dass unsere Schule Gastgeber für ein so hochwertiges Seminar sein durfte“, betont Sifu Taner Erdogan. Gerade in einer Zeit, in der vieles schnelllebig und oberflächlich werde, biete die Kampfkunst einen wertvollen Gegenpol. „Sie verbindet Generationen, Kulturen und Persönlichkeiten und zeigt, wie viel Tiefe und Entwicklungspotenzial in jedem Menschen steckt – körperlich wie geistig“, führt Taner Erdogan weiter aus.

Das Seminar in Leonberg war das erste einer dreiteiligen Reihe, in der die acht Graduierungen des VingTsun vertieft werden. Teil zwei findet im Oktober statt, der dritte Teil im kommenden Jahr – auch wieder in der Schule von Taner Erdogan in Leonberg.

Weitere Themen

Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen landet auf Platz vier beim Turnier

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen landet auf Platz vier beim Turnier

Bei Oberligist SV Leonberg/Eltingen feiert der 17 Jahre alte Torhüter Dejan Stavreski seine Premiere beim Vorbereitungs-Turnier in Bönnigheim.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Bezirksliga: Der TSV Merklingen rüstet ordentlich auf

Fußball Bezirksliga Der TSV Merklingen rüstet ordentlich auf

Der TSV Merklingen und Aufsteiger TSV Münchingen wollen in der Bezirksliga mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das Derby zum Start fällt aber zunächst aus.
Von Henning Maak
Pony Europameisterschaft: Maya Wächter aus Gerlingen gewinnt Dressur-Gold

Pony Europameisterschaft Maya Wächter aus Gerlingen gewinnt Dressur-Gold

Die 15 Jahre alte Pony-Reiterin kehrt mit zwei EM-Titeln sowie einer Bronzemedaille in der Dressur aus Le Mans zurück. Der Abschied von den Ponys naht.
Von Frank Häusler
Handball Oberliga: Leonberger Wildcats müssen noch an Kraft zulegen

Handball Oberliga Leonberger Wildcats müssen noch an Kraft zulegen

Frank Gehrmann soll die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen fit für die Oberliga trimmen – der neue Trainer wartet jedoch noch auf den ersten Sieg.
Von Jürgen Kemmner
Inklusions-Team Handball: Die Rankbach Rockets werden Filmstars

Inklusions-Team Handball Die Rankbach Rockets werden Filmstars

Die Inklusions-Handballer der SpVgg Renningen sind Hauptdarsteller im neuen Imagefilm der Glücksliga – der Auftritt war ursprünglich allerdings gar nicht so geplant.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Bezirksliga: TSV Münchingen feiert seine zwei Doppelpacker

Fußball Bezirksliga TSV Münchingen feiert seine zwei Doppelpacker

Der TSV Heimsheim enttäuscht etwas im Testspiel beim 2:2 gegen den FC Rastatt – allerdings bei 30 Grad. Der TSV Münchingen fertigt den SSV Zuffenhausen mit 5:0 ab.
Von Flemming Nave
Tennis Jugend Cup: Julia Stusek siegt und klettert in der Weltrangliste

Tennis Jugend Cup Julia Stusek siegt und klettert in der Weltrangliste

Das 17 Jahre alte Tennis-Talent gewinnt im U-18-Einzel des Jugend Cups. Bei den U-18-Jungs jubelt Matteo Gribaldo – und ein Qualifikant holt den Titel in der U 14.
Von unserer Redaktion
Tennis Jugend Cup: Turnierdirektor Rohsmann: „Wir wollen Profi-Atmosphäre!“

Tennis Jugend Cup Turnierdirektor Rohsmann: „Wir wollen Profi-Atmosphäre!“

Peter Rohsmann ist froh, dass der Tennis-Jugend-Cup im TC Weissach-Flacht einen neuen Partner gefunden hat. Der Ausstieg seines Heimatclubs TSC Renningen ist abgehakt.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: Licht und Schatten bei den Testspielen

Fußball Landesliga Licht und Schatten bei den Testspielen

Die SKV Rutesheim unterliegt im Test der TSVgg Plattenhardt 0:2, der TSV Heimerdingen gewinnt 2:1 beim VfL Sindelfingen – Trainer Markus Koch wagt Experimente.
Von Flamming Nave
Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen: Coach Zwicker verlegt das Training auf Sand

Handball Verbandsliga TSF Ditzingen: Coach Zwicker verlegt das Training auf Sand

Die Verbandsliga-Handballer der TSF Ditzingen haben anstrengende Wochen in der Vorbereitung hinter sich – der neue Coach Dennis Zwicker beweist Improvisationstalent.
Von Henning Maak
Weitere Artikel zu Kung Fu Lehrgang Kampfsport Schauspieler Leonberg
 