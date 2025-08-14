Internationaler Lehrgang: Leonberg – das Mekka für Kung-Fu-Kämpfer aus Europa

Wer den Begriff Kung Fu hört, denkt wahrscheinlich automatisch an die US-Fernsehserie aus den 1970er-Jahren, in der David Carradine als Shaolin-Mönch zahlreiche Abenteuer bestand. Kung Fu ist im eigentlichen Sinne aber nur der Oberbegriff für verschiedene Kampfsportarten, die alle ihren Ursprung in China haben.

Es gibt zahlreiche Stilrichtungen des Kung Fu – etwa VingTsun, das nicht asienstämmige Schauspieler wie Bruce Lee und Jack Chan praktiziert haben, sondern auch andere Hollywood-Größen wie Ex-Bond-Girl Michelle Yeoh und Robert Downey jr., der mithilfe von VingTsun seine Suchtprobleme bekämpfte. Praktiziert haben diesen Stil auch die deutsche Sängerin Juliane Werding und der SPD-Politiker Karl Lauterbach.

Die Meister des Lehrgangs: Taner Erdogan (li.) und Sifu Göksel Erdogan. Foto: privat

In Leonberg betreibt der Lehrer-Meister (Sifu) Taner Erdogan seit mehr als 20 Jahren eine Kung-Fu-Schule, in der VingTsun gelehrt wird. „Es geht um physikalische und biometrische Bewegungen, mit der die Kräfte eines Angreifers nicht nur abgewehrt, sondern negativ gegen ihn verwendet werden können“, erklärt er. Entwickelt wurde VingTsun – zu deutsch: schöner Frühling – von einer Frau gleichen Namens, die sich der Legende nach mit dieser Technik gegen stärkere Gegner zu wehren wusste.

Auch das Thema Ethik war wichtig

40 Kung-Fu-Ausbilder, -lehrer sowie -Schulleiter trafen sich Ende Juli zum zweitägigen Seminar in der Schule von Taner Erdogan, um sich nicht nur in technischen Inhalten weiterzubilden, sondern auch Neues über moderne Unterrichtsstrategien, Ethik im Unterricht oder persönliche Weiterentwicklung zu erfahren. Geleitet wurde das Seminar von Sifu Göksel Erdogan, der eine Kung-Fu-Schule in Zuffenhausen leitet und mit Taner Erdogan den Nachnamen teilt und seit vielen Jahren befreundet ist, jedoch nicht verwandt oder verschwägert.

Nicht nur zuhören, sondern auch aktiv Hand anlegen gehörte zum Lehrgang. Foto: privat

Er blickt auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in Kampfkunst und Methodik zurück, die er an die Seminarteilnehmer zwischen Anfang 20 und Mitte 60 weitergab. Die kamen nicht nur aus dem Bundesgebiet vom Bodensee bis Hamburg, sondern auch aus Spanien, den Niederlanden und England. „Die Stimmung war geprägt von Respekt, Lernbereitschaft und Begeisterung für die Kampfkunst“, erzählt Taner Erdogan. Er hatte seine Schule, in der Kindern und Erwachsenen neben der Kampfkunst auch Werte wie Disziplin, Respekt, Durchhaltevermögen und Selbstbeherrschung vermittelt werden, zur Verfügung gestellt, da die dortigen Räumlichkeiten für 40 Teilnehmer groß genug waren und sogar über eine Klimaanlage verfügen.

Bereit zum Gruppenfoto: Die Teilnehmer und die Lehrkräfte in Leonberg Foto: privat

„Es erfüllt mich mit Stolz, dass unsere Schule Gastgeber für ein so hochwertiges Seminar sein durfte“, betont Sifu Taner Erdogan. Gerade in einer Zeit, in der vieles schnelllebig und oberflächlich werde, biete die Kampfkunst einen wertvollen Gegenpol. „Sie verbindet Generationen, Kulturen und Persönlichkeiten und zeigt, wie viel Tiefe und Entwicklungspotenzial in jedem Menschen steckt – körperlich wie geistig“, führt Taner Erdogan weiter aus.

Das Seminar in Leonberg war das erste einer dreiteiligen Reihe, in der die acht Graduierungen des VingTsun vertieft werden. Teil zwei findet im Oktober statt, der dritte Teil im kommenden Jahr – auch wieder in der Schule von Taner Erdogan in Leonberg.