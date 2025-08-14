Internationaler Lehrgang Leonberg – das Mekka für Kung-Fu-Kämpfer aus Europa
In der Schule von Taner Erdogan haben sich erstmals 40 Lehrer und Ausbilder zu einem mehrteiligen Seminar getroffen. Dabei ging es um mehr als nur ums Kämpfen.
In der Schule von Taner Erdogan haben sich erstmals 40 Lehrer und Ausbilder zu einem mehrteiligen Seminar getroffen. Dabei ging es um mehr als nur ums Kämpfen.
Wer den Begriff Kung Fu hört, denkt wahrscheinlich automatisch an die US-Fernsehserie aus den 1970er-Jahren, in der David Carradine als Shaolin-Mönch zahlreiche Abenteuer bestand. Kung Fu ist im eigentlichen Sinne aber nur der Oberbegriff für verschiedene Kampfsportarten, die alle ihren Ursprung in China haben.