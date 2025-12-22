Justizministerin Hubig will Internet-Anbieter verpflichten, IP-Adressen drei Monate zu speichern. Die Opposition hält das für rechtswidrig.
SPD, Grüne und FDP waren in ihrer Regierungszeit zu uneins, um sich auf eine gesetzliche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung zu verständigen. Die schwarz-rote Koalition startet jetzt einen eigenen Versuch. Justizministerin Stefanie Hubig hat einen Gesetzentwurf zur Speicherung von IP-Daten vorgelegt. Er soll helfen, Kriminalität im Internet wirkungsvoll zu bekämpfen.