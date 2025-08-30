Interview Alexander Schurr „Habe immer wieder Lust, Teil dieses Ganzen zu sein“
Auch nach neun Jahren im Amt bringt Kornwestheims Trainer Alexander Schurr (45) noch jede Menge Energie, Emotion und Engagement mit.
Auch nach neun Jahren im Amt bringt Kornwestheims Trainer Alexander Schurr (45) noch jede Menge Energie, Emotion und Engagement mit.
Handballtrainer Alexander Schurr schätzt es, dass er beim SV Kornwestheim die Chance hat, viel zu lernen, viel auszuprobieren, kreativ zu sein und sich persönlich weiterzuentwickeln.