Interview Manfred Kluge Desinformation ist das größte Risiko
Manfred Kluge und andere Medienexperten kämpfen für verlässlichen Journalismus – und gegen die Allmacht von Meta, Google und Co im Internet. Sie fordern Hilfe von der UN.
Manfred Kluge und andere Medienexperten kämpfen für verlässlichen Journalismus – und gegen die Allmacht von Meta, Google und Co im Internet. Sie fordern Hilfe von der UN.
Vor zehn Jahren haben die Vereinten Nationen 17 Nachhaltigkeitsziele ausgerufen: von Armutsbekämpfung bis weniger Ungleichheit. Nun fordern Experten aus der Medienwirtschaft ein 18. Ziel: Schutz vor Desinformation und einem Monopol der Plattformgiganten. Mit ihrer „Initiative 18“ wollen sie Medienvielfalt, seriöse Recherche, Medienkompetenz und unabhängigen Journalismus fördern. Werbefachmann Manfred Kluge leitet die Initiative.