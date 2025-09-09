 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. So steht es beim Sparprogramm von Mercedes

Interview mit Ola Källenius So steht es beim Sparprogramm von Mercedes

Interview mit Ola Källenius: So steht es beim Sparprogramm von Mercedes
1
Bei Mercedes sollen die Kosten dauerhaft sinken, meint der Vorstand. Foto: Lichtgut/Julia Rettig

Bis 2027 will der Autohersteller Mercedes Kosten von jährlich fünf Milliarden Euro einsparen. Im Interview sagt Vorstandschef Ola Källenius, wie das Programm bisher läuft.

Automobilwirtschaft/Maschinenbau: Matthias Schmidt (mas)

Mercedes will effizienter werden und soll nach den Vorgaben des Vorstandes bis 2027 fünf Milliarden Euro an jährlichen Kosten einsparen. Im Interview unserer Zeitung begründet der Vorstandschef Ola Källenius das Effizienzprogramm mit dem Titel „Next Level Performance“ mit der Konkurrenz durch chinesische Anbieter und schildert, ob das Unternehmen aus seiner Sicht auf Kurs liegt. Der Mercedes-Chef, der den Autohersteller aus Stuttgart seit 2019 führt, hält das Bemühen um eine möglichst effiziente Organisation für ein Dauerthema. „In einem dynamischen Marktumfeld mit der Wettbewerbssituation in China ist die Steigerung der Effizienz so etwas wie eine Ewigkeitsaufgabe“, sagt Källenius. Er wolle „das Unternehmen auch im Management schlanker, flacher und schneller machen“. Dazu gehöre nicht nur der geplante Stellenabbau.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Mercedes-Chef Ola Källenius: „Niemand hat mehr Interesse am Erfolg der E-Autos als die Autoindustrie“

Mercedes-Chef Ola Källenius „Niemand hat mehr Interesse am Erfolg der E-Autos als die Autoindustrie“

Vorstandschef Ola Källenius will Mercedes bis 2039 klimaneutral machen. Warum kämpft er dann gegen das EU-Verbrennerverbot? Und macht er sich eigentlich Sorgen um seinen Job?

Auf die Frage, was das konkret bedeute, sagt der 56 Jahre alte, deutsch-schwedische Manager: „Wir verschlanken auch die Prozesse und nutzen dafür neue Technologien. Die Künstliche Intelligenz etwa unterstützt uns bei der Unternehmens- und Organisationsentwicklung. Diese Dinge adressieren wir in unserem Programm ,Next Level Performance’. Da geht es neben Erlösen oder der Kundenansprache auch um Entscheidungswege und unsere Erfolgsmentalität.“

Mercedes liegt beim Abbau der Jobs im Plan

Vorstandschef Ola Källenius sieht das Sparprogramm „auf Kurs“ Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Was den angestrebten Stellenabbau angeht, liege Mercedes im Plan, sagt Källenius. Offenbar wurden die Abfindungsangebote, die in den „indirekten Bereichen“, also außerhalb der Produktion, gemacht wurden, gut angenommen. Mit weiteren Verschärfungen des Sparprogramms müssten die Beschäftigten derzeit nicht rechnen, lässt Källenius durchblicken. „Wir haben einen Plan und an dem halten wir fest“, sagt er.

Die Abfindungsangebote waren im Frühjahr 2025 angekündigt worden. Seitdem befassen sich viele Beschäftigte mit der Frage, ob sie das Unternehmen verlassen sollen. Worauf sie dabei achten sollen, hat der renommierte Stuttgarter Arbeitsrechtler Frank Hahn kürzlich im ersten digitalen Autotalk unserer Zeitung geschildert. Wie es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht, die sich zum Weggang entschlossen haben und nun neue Ziele verfolgten, schildert unsere Reportagenreihe „Nach Mercedes“.

Weitere Themen

Vorstandschef im Interview: Hat Mercedes-Chef Ola Källenius Angst um seinen Job?

Vorstandschef im Interview Hat Mercedes-Chef Ola Källenius Angst um seinen Job?

Der Mercedes-Chef Ola Källenius wird in der Öffentlichkeit mit Argusaugen beobachtet. Derzeit werden im Unternehmen viele Stellen abgebaut. Muss er auch selbst um seinen Job fürchten?
Von Matthias Schmidt
Die Telekom-Aktie verliert deutlich an Wert. Grund sind Sorgen um die US-Tochter T-Mobile nach einem Frequenzdeal von SpaceX. Alle Infos zum Kursrutsch.

Über 4 Prozent Warum fällt die Telekom-Aktie? - Gründe für den Kursrutsch

Die Telekom-Aktie rauscht heute ans DAX-Ende. Auslöser ist ein milliardenschwerer Deal von Elon Musks SpaceX. Mehr dazu hier.
Von Matthias Kemter
Die AMD-Aktie ist in den letzten 4 Wochen um etwa 17 % gefallen. Analysten warnen vor Konkurrenz durch NVIDIA und Broadcom, schwacher Nachfrage & geopolitischen Risiken.

17 % minus in 4 Wochen Warum ist die AMD-Aktie gefallen? -

Die AMD-Aktie stürzt ab, trotz KI-Boom. Was steckt hinter dem Kursrutsch und welche Rolle spielen Konkurrenz und geopolitische Risiken?
Von Matthias Kemter
Neues Start-up: Wenn die KI den Wein empfiehlt

Neues Start-up Wenn die KI den Wein empfiehlt

Das Start-up Vinolin hat eine Software für Weinfreunde und Genossenschaften entwickelt – und will expandieren.
Von Ulrich Schreyer
Stuttgarter Sportwagenbauer: Blume rechnet wieder mit mehr Porsche-Gewinn

Stuttgarter Sportwagenbauer Blume rechnet wieder mit mehr Porsche-Gewinn

Porsche-Chef Blume sieht nach dem Gewinneinbruch Chancen für ein Comeback – doch die goldenen Jahre der Branche dürften vorbei sein.
Mercedes GLC EQ: Den neuen Elektro-Mercedes gibt’s auf Wunsch auch vegan

Mercedes GLC EQ Den neuen Elektro-Mercedes gibt’s auf Wunsch auch vegan

Der Stuttgarter Autobauer Mercedes bringt mit dem GLC EQ seinen elektrischen Hoffnungsträger auf den Markt – und bewirbt ihn auch in einer veganen Variante. Was steckt dahinter?
Von Sebastian Winter
München/Gerlingen: Trotz Autokrise: Bosch erwartet leichtes Wachstum

München/Gerlingen Trotz Autokrise: Bosch erwartet leichtes Wachstum

Schwächelnde Konjunktur, anziehende Konkurrenz, Stellenstreichungen: Hinter Bosch liegen schwierige Monate. Nun erwartet der Zuliefer-Riese etwas mehr Umsatz.
Erfahren Sie, wann am Donnerstag die Entscheidung der EZB zu den Leitzinsen bekannt gegeben wird. Alle Infos zu Uhrzeit & Live-Pressekonferenz.

Entscheidung Leitzins Wann ist der EZB-Zinsentscheid?

Die Finanzwelt blickt diese Woche auf mehrere wichtige Ereignisse. Neben den US-Inflationsdaten steht diese Woche auch der aktuelle Zinsentscheid der EZB an. Mehr zum Termin hier. 
Von Matthias Kemter
Großes Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zu Mercedes

Großes Quiz Testen Sie Ihr Wissen zu Mercedes

Wo befindet sich das größte Werk von Mercedes? Und: Wer war eigentlich die erste Frau im Vorstand? Testen Sie in unserem Quiz, ob Sie ein echter Mercedes-Profi sind.
Von Klaus Köster, Matthias Schmidt, Peter Stolterfoht und Philipp-Marc Schmid
Stuttgarter Autobauer: Mercedes droht Emissionsziele zu verfehlen

Stuttgarter Autobauer Mercedes droht Emissionsziele zu verfehlen

Laut Berechnungen der Organisation Transport and Environment ist Mercedes der einzige europäische Hersteller, der aktuell die EU-Emissionsziele zu verfehlen droht.
Von red/afp
Weitere Artikel zu Mercedes-Benz Ola Källenius Interview Automobile
 