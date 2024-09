Stuttgart belegt in einer neuen deutschlandweiten touristischen Beliebtheits-Rangliste bei Gästen aus dem Ausland Platz 58. Stuttgarts Cheftouristiker Armin Dellnitz findet das Ergebnis erfreulich. In absehbarer Zeit will er die Stadt als Reiseziel in die Top 30 der attraktivsten Ziele hieven.