Interview Peter Sloterdijk: „Instagram ist unser Jenseits“

Das lärmige Berlin hat ihn wieder – nach stillen Tagen in Frankreich. Die Antikhändler von der Suarezstraße bauen ihre Stände für den Samstagsflohmarkt auf. Die Männer der Charlottenburger Feuerwache zeigen beim Tag der offenen Tür schon den ersten Jungs ihre Autos. Und Peter Sloterdijk empfängt zum Gespräch in seiner Altbauwohnung.

Herr Sloterdijk, über Europa, so scheint es, hat sich eine Wolkenwand, eine novemberhafte Verdunkelung festgesetzt. Liegt da was in der Luft?

In Becketts „Endspiel“ gibt es eine Stelle, wo der eine Schauspieler fragt: Was passiert hier eigentlich? Und der andere antwortet: Irgendwas geht seinen Gang. Das kann man gut auf Europa anwenden. Was da seinen Gang geht, ist präzise zu bezeichnen: Die Europäer spüren mit zunehmender Deutlichkeit, dass sie aus dem Zeitalter herauswachsen, in dem sie von einer Friedensdividende gelebt haben, zu deren Beschaffung sie wenig Eigenes beigetragen haben. Sie führten unter dem amerikanischen Schutzschild ein Leben, das Humanisten alten Schlages als ein Phaiaken-Dasein beschrieben hätten. Phaiaken sind Bewohner von verschonten Inseln – nicht geradezu die Makários-Nēsos, die Glückseligen-Insel, die man vor der Küste Marokkos vermutete, doch die verschonten Inseln. Jeder spürt: Unsere Phaiaken-Jahre gehen zu Ende. Man kann es auch anders ausdrücken: Europa hat wieder Feinde – und zwar nicht nur innere.

Wie sind die Bewohner der Insel Europa von ihrem Wesen her zu beschreiben?

Ich habe mein Buch „Kontinent ohne Eigenschaften“ genannt, weil ich davon ausgehe, dass es keine Wesensaussagen über Europa geben kann. Dazu ist dieser kulturelle Komplex zu vielfältig. Es führt auch nicht weiter, wie sonst bei Europa-Gesprächen üblich, zu sagen, dass es die Synthese aus den kulturellen Erbschaften von Athen und Rom und Jerusalem enthält. Mein Vorschlag ist dramaturgischer Art: Europa war überall anzutreffen, wo Zeichen der Übertragung des römischen Reiches in andere Gebiete sichtbar wurden. Dieses anderswo aufgeführte Reichsspiel begann in der Ära der Christianisierung. Wenn man so will, war und blieb die katholische Kirche eine religiös verschlüsselte Form des imperium romanum, die in der weströmischen Sphäre überlebte. Die katholischen Priester tragen bis auf den heutigen Tag Gewänder, die in den Staatsliturgien des Imperiums zuhause waren – wie ja auch der Papst weiterhin den altrömischen Amtstitel Pontifex maximus führt.

Wo das römische Imperium reinszeniert wird, dort wäre demnach Europa?

Es gab solche Entwürfe seitens der Portugiesen und Spanier, ebenso gab es Reichsprojekte auf französischem, englischem, russischem Boden, sogar in Schweden wurde es versucht. Das alte deutsche Reich nannte sich Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Wo die imperialen Denkstrukturen fortgeführt wurden, ist der ältere Leitgedanke Europas mit am Werk.

Nur in Europa selbst nicht mehr.

So ist es! Mit der letzten Übertragung des Reiches über den Atlantik wurde das imperiale Motiv an die Amerikaner abgegeben. Darum ist das heutige Europa ein geschichtlich vorbildloses Gebilde – ein Neustart auf dem Gebiet der politischen Großformen. Es hat bisher nie so etwas gegeben: ein Machtgebilde von enormem Umfang, das trotzdem kein Imperium darstellt. Wir sind eine halbe Milliarde Menschen, fast das Vierfache von Russland, und doch lassen wir uns von Putins Expansionismus einschüchtern. Zugleich sind die Amerikaner nicht länger willens, die Friedensdividende für die Europäer aufzubringen. Das zieht mit einem Mal eine Zweifronten-Situation nach sich. Die Europäer stehen jetzt unter Stress. Sie müssen für sich selbst ein neues Drehbuch schreiben.

„Die Europäer stehen unter Stress“: Peter Sloterdijk Foto: dpa

Ein Pathos der Gemeinsamkeit finden.

Es ist manchmal schon da, vor allem, wenn in einem europäischen Land Terrorakte geschehen sind. Nach dem Anschlag auf die Satire-Zeitung in Paris war Europa ein paar Wochen lang emotional kohärent, man spürte gemeinsame Betroffenheit, ähnlich wie nach den Attentaten am Bahnhof von Madrid im März 2004. Ansonsten sind die Zentrifugalkräfte stark. Es gibt 27 EU-Mitgliedsnationen, 27 Polizeisysteme, 27 mehr oder weniger operettenhafte Armeen. Das ergibt bisher nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber man setzt sich immerhin zusammen.

Trägt Israel die imperiale Glut Europas in sich?

Israel ist ein tragischer Fall und Anschauungsmodell für einen perfekten Teufelskreis. Natürlich ist es als eine westliche Konstruktion entstanden, es bildet einen Annex europäischer Zivilisation. Ich bin aber nicht bereit, die Ausdrücke der konventionellen Kolonialismuskritik auf Israel anzuwenden, wie es heute in manchen Kreisen modisch geworden ist. Ein Land, das als Zufluchtshafen für jüdische Europäer geschaffen wurde, ist nicht gleichzusetzen mit dem, was Franzosen in Algerien oder die Belgier im Kongo angerichtet haben. Das war Kolonialismus pur, während hinter der Aussiedlungsbewegung von Juden nach Palästina zunächst ein Heimstättengedanke stand. Heute besteht die Tendenz, den Begriff des „Siedlers“ im Sinne der antikolonialistischen Terminologie auf Israel anzuwenden. Doch das ist zumeist eine erschwindelte Bezeichnung. Der einzige Fall, auf den das Wort zutrifft, sind die Neusiedlungen, die seit längerem in den besetzten Gebieten vorangetrieben werden.

Europa ist ein weites Feld . . .

Der Westen reicht, wie Carl Friedrich von Weizsäcker einmal gesagt hat, von San Francisco bis Wladiwostok. Auch wo moderne Wissenschaft, Technologie, Medizin sich ausgebreitet haben, ist westliche Zivilisation am Werk. In gewisser Weise ist auch China ein europäischer Klon. Ohne den Import, die Kopie, den Diebstahl von westlichem Know-how wäre das Land nicht, was es heute ist.

Europa lebt auch in bauchrednerischen Stimmen seiner Kritiker von außen.

Dies war ein Argument in meinem Buch, von dem ich erwartet hätte, es werde von den Lesern stärker aufgenommen. In der Idee der allgemeinen Anthropophagie, also den Gegner nicht zu töten, sondern aufzufressen, die seinerzeit der brasilianische Surrealist Oswald de Andrade entwickelt hatte, finde ich eine faszinierende Alternative zu den brutalen Tendenzen, die aus dem Werk von Frantz Fanon abgeleitet werden. Dieses kreist um den Kernsatz, Freiheit sei für den Kolonisierten nur zu gewinnen, indem er den Kolonialherren erschlägt. De Andrade ist subtiler: Der Kannibale bereitet dem Fremden, dem Importierten, ein Grab in den eigenen Eingeweiden. Im inneren Klärwerk wird Unwillkommenes ausgeschieden, das Brauchbare einverleibt. Diese Strategie der offensiven Einverleibung wurde auf breiter Front praktiziert – ob man sie nun bewusst aufgriff oder sich per Nachahmung zu eigen machte. Und so hört man die heftigsten Anti-Europäer oft in den schönsten europäischen Dialekten reden – aus Gegenden in Asien, der arabischen Welt, des Globalen Südens, meist aus Regionen, in denen die Aufhebung der Sklaverei bis heute nicht wirklich vollzogen wurde.

Seit Kolumbus haben wir endgültig einsehen müssen, dass die Erde eine Kugel ist. Diese Globalisierung hat die Welt letztlich kleiner gemacht, geografische Fantasieräume weggenommen. Und wir rücken einander immer mehr auf die Pelle. Ein Grund mehr, sich nationaler Identität zu besinnen?

Ich glaube nicht, dass Identität von der Nationalität als solcher herkommt. Sie entspringt vor allem der Tatsache, dass die meisten Menschen zunächst ihre lokalen Sprachen sprechen und nur mit Mühe mehrsprachig werden. Was sich in einer durchmischten Welt nicht mehr auf Dauer halten lässt, sind die Traditionen der starken Endogamie-Gemeinschaften. Die letzte scharf endogame Enklave innerhalb einer europiden Population ist Israel. Dort wird nach wie vor ein sehr starker Druck ausgeübt, nicht aus der eigenen Community heraus zu heiraten. Wenn ein palästinensisches Mädchen einen jüdischen Jungen heiratet, dann steht gleich das ganze Land Kopf.

Wohl eine existenzielle Angelegenheit.

In den meisten europäischen Ländern herrscht eine neuartige kollektivpsychologische Stimmung: Die Fortpflanzung gilt nicht mehr als das wichtigste Lebensmotiv einer Population. Nur vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, warum die westlichen Gesellschaften seit kurzem so eifersüchtig darüber wachen, gleichgeschlechtliche Paarungen nicht mehr zu diskriminieren. Man ist stolz darauf, Minderheiten zu schützen, in Wahrheit schützt man die von der Fortpflanzung abgekoppelte sexuelle Freiheit – man fühlt sich moralisch gut, und vor allem: es kostet nichts. Doch man hat der Desidentifizierung mit der eigenen Kultur Tür und Tor geöffnet, sobald in einer Zivilisation nicht mehr die Kinder an der ersten Stelle stehen, sondern der Lebensstandard oder, wie bei den Franzosen, die Rente mit 60.

Ein junger Mann sagte mir neulich, er könne mit seinem Deutschsein (wegen der NS-Geschichte) nichts anfangen. Er sehe sich als Stuttgarter, als Schwabe – und dann als Europäer. Deutsche sind offenbar noch immer ein Spezialfall.

Weil sie sich oft unwohl in der eigenen Haut fühlen. Selbst die neonationalistischen Regungen hierzulande haben ja immer etwas Forciertes, Unfreies. Der junge Mann, von dem Sie sprechen, ist aber auch ein typischer Europäer von heute, weil er eher ein Europa der Regionen als ein Europa der Nationen empfindet. Es gibt ehrenhafte Initiativen, das Europa der Regionen als das eigentliche Vaterland der Menschen unserer Weltgegend anzusehen. Wären die Renten- und Sozialsysteme nicht an nationale Formate gekoppelt, wären die Nationen längst noch mehr in den Hintergrund geraten. Nur durch die zentralistische Fiskalität und sozialstaatliche Umverteilung wird der Schein der nationalen Kohärenz aufrechterhalten. Was mich angeht, bin ich sehr für den Charme der kleinteiligen politischen Ensembles zu haben. Was zum Beispiel an der Schweiz so eindrucksvoll ist: Sie war nie ein Nationalstaat, kannte zu keiner Zeit die Ideologie einer homogenen Nationalkultur, man hatte nicht mal eine gemeinsame Sprache.

Und wohin gehören Sie?

Ich war bis vor kurzem ja Beute-Badener im doppelten Sinn. Einmal, weil ich erst 1992 nach 45-jährigem Auslandsdienst in München in meine Geburtsstadt Karlsruhe zurückkehrte. Zum anderen, weil Baden nach dem Zweiten Weltkrieg von Württemberg annektiert wurde – unter Ignorierung einer anders orientierten Volksabstimmung. Seit einigen Jahren lebe ich mit meiner Frau in Berlin, damit ist mein Konsum an lokaler Identität voll abgedeckt.

Der westliche Mensch, aus welcher Region auch immer, scheint wenig Freude an seiner Freiheit zu haben. Er wirkt zunehmend angegriffen, überreizt bis verroht – und verlernt sogar die alte, beredte Beleidigungskultur, wie man sie bei Ludwig Thoma noch antraf: „Saufratz, du nixiger. Malefizkrampn. Feinspinner. Du Loas, du abscheilige.“

In der Tat, die Leute hier können meistens nicht mal mehr herzhaft schimpfen . . . Die Freude an der Freiheit ist wohl eine brüchige Begabung. Deutsche hatten sie nie besonders – vielleicht eher in mittelalterlichen Tagen. Die kollektive Psyche war früher anders gepolt, oft hatte man ja den Deutschen Unbotmäßigkeit und antifeudales Empfinden unterstellt. Erst vom 18./19. Jahrhundert an taucht der Deutsche als Untertan auf, gedeiht bis in die Tage des Professors Unrat und mutiert zum autoritären Charakter der NS-Zeit, wie Adorno ihn beschrieben hat. Wobei stets eine gewisse Doppelzüngigkeit zu beobachten bleibt: Dass die Menschen privat zufrieden und öffentlich mürrisch sind. Das trifft besonders auf Frankreich zu. Pascal Bruckner hat es vor kurzem so charakterisiert: „Ein Schlaraffenland, von 65 Millionen Nörglern bewohnt.“

Diese Raunzer sollen neue gesellschaftliche Bedrängnisse wie KI meistern?

Da taucht ein wirkliches Novum auf. Die bisherigen Gespenster kamen – als Wiedergänger – aus der Totenwelt. Die neuen Gespenster steigen aus den Computern von morgen hervor, sie werden uns heimsuchen als Geister ohne Präexistenz. Natürlich ist alles, was mit Computern, Robotern und Künstlichen Intelligenzen zu tun hat seit je eine von Hysterien und Projektionen umwölkte Region. Vor 20 Jahren richteten sich dieselben Regungen auf die Gentechnik. Erinnern Sie sich an den Aufruhr, nachdem Craig Venter das Human Genom sequenziert hatte? Um dieses Thema ist es weitgehend still geworden. Die Lust am Weltuntergang kehrt jetzt unter veränderten Vorzeichen in Bezug auf die Künstliche Intelligenz wieder. Sie erweckt in Menschen das masochistische Dispositiv. Man wälzt sich am Boden in der Vorstellung, ein neuer anonymer Herr tauche auf, unter den man sich ducken darf. Viele werfen sich gerne im Voraus auf den Rücken.

Und doch könnten wir bald vor der Kardinalfrage stehen: Was ist noch echt?

Die alteuropäische Unterscheidung zwischen Urbild und Abbild, auf der die Philosophie nach Platon beruhte, ist seit längerem in der Krise. Man findet das Sein nur noch mit Mühe, stattdessen Bilder über Bilder. Sobald nur noch durch Sein ungedeckte Bilder zirkulieren, stellt sich natürlich die Frage: Wovon soll es das Bild sein, wenn es kein Sein gibt, auf das es verweist? Die Theorie-Eliten sind seit Fichte und Nietzsche mit diesem Problem vertraut. Aber wenn es jedermann trifft, entsteht im Kollektiv ein hohles Gefühl. Wir haben die ontologische Dimension ausradiert, es scheint nur noch Bilder von Bildern von Bildern zu geben. Daher die neue Devise: Rette sich ins Bild wer kann! Instagram ist unser Jenseits.

In Ihrem Alter sagen viele: „Das ist nicht mehr meine Welt.“ Erübrigt sich beim Philosophen solch ein Gedanke, weil er ohnehin nie so ganz in der Welt ist?

Philosophen neigten dazu, für sich eine Art von noblem Exil als Zaungäste des Seins zu postulieren. Kein Zufall, dass in Platons Dialogen ein Gesprächspartner auftrat, der oft besonders wichtige Dinge sagte: Xenos, der Fremde. Gegen die Besuchermetaphysik wurde spätestens bei Heidegger Einspruch erhoben. Ob Philosoph oder nicht, unsere Grundsituation ist das In-der-Welt-Sein. Wir können unsere Teilhabe nicht ablegen. Wir sind immer im Modus des Eintauchens da. Aber dass die Welt fremd wird, wenn man älter wird, ist schon eine Tatsache, die sich gerade in unserer Zeit verschärft.

Auch der Philosoph muss irgendwann die Welt verlassen. Was kommt danach?

Madame de Pompadour hatte sich in der Sache festgelegt, als sie sagte: „Après nous, le déluge“. Wir legen uns nach der anderen Seite fest: Sintflut ist keine sinnvolle Option.

Vom Ashram in den Karlsruher Hörsaal

Philosoph

Peter Sloterdijk, 1947 in Karlsruhe als Sohn einer Deutschen und eines Niederländers geboren, gilt als einer der bedeutendsten Philosophen der Gegenwart. Von 1992 bis 2017 hatte er den Lehrstuhl für Philosophie und Ästhetik an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe inne, wo er eine Ära prägte. Zwischen 1978 und 1980 war er im Ashram von Bhagwan Shree Rajneesh im indischen Pune. Sein Buch „Kritik der zynischen Vernunft“ zählt zu den meistverkauften philosophischen Werken des 20. Jahrhunderts.

Buch

„Der Kontinent ohne Eigenschaften“ von Peter Sloterdijk (296 Seiten, 28 Euro) ist erschienen im Suhrkamp-Verlag.