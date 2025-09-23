Interview Peter Sloterdijk „Instagram ist unser Jenseits“
Für Peter Sloterdijk ist Europa der „Kontinent ohne Eigenschaften“. Ein Gespräch mit dem Großphilosophen über ein verschwundenes Imperium und moderne KI-Gespenster.
Das lärmige Berlin hat ihn wieder – nach stillen Tagen in Frankreich. Die Antikhändler von der Suarezstraße bauen ihre Stände für den Samstagsflohmarkt auf. Die Männer der Charlottenburger Feuerwache zeigen beim Tag der offenen Tür schon den ersten Jungs ihre Autos. Und Peter Sloterdijk empfängt zum Gespräch in seiner Altbauwohnung.