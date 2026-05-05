Invasion im Schlossgarten So viel zahlt Stuttgart für den Kampf gegen Nilgänse
Stuttgart hat den Nilgänsen den Kampf angesagt. Die Stadt lässt sich die Vertreibung der Tiere auch einiges kosten – aus einem guten Grund.
Stuttgart hat den Nilgänsen den Kampf angesagt. Die Stadt lässt sich die Vertreibung der Tiere auch einiges kosten – aus einem guten Grund.
Der Kampf gegen Nilgänse geht ganz schön ins Geld: Stuttgart lässt sich die Vertreibung der Tiere aus Freibädern und städtischen Parks wie dem Schlossgarten einiges kosten. Vor allem mit den ersten Abschreckungsmaßnahmen in diesem Frühjahr ziehen die Ausgaben an.