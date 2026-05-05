Invasion im Schlossgarten: So viel zahlt Stuttgart für den Kampf gegen Nilgänse

Der Kampf gegen Nilgänse geht ganz schön ins Geld: Stuttgart lässt sich die Vertreibung der Tiere aus Freibädern und städtischen Parks wie dem Schlossgarten einiges kosten. Vor allem mit den ersten Abschreckungsmaßnahmen in diesem Frühjahr ziehen die Ausgaben an.

Nach Informationen unserer Redaktion hat die Stadt bereits rund 20 000 Euro ausgegeben, um die invasive Art in Schach zu halten. Laut einer Stadtsprecherin setzen sich die Kosten aus Planung, Konzeption und der Umsetzung erster Maßnahmen zusammen. Das Projekt läuft seit November. Seit März setzt die Stadt nun auf schonende Abschreckung der Gänse – unter anderem werden Eier angestochen und die Tiere mit Drohnen vertrieben.

Unsere Empfehlung für Sie Nilgänse im Schlossgarten Stuttgart reagiert auf Abschuss-Ansage von Boris Palmer Mit einem Seitenhieb gegen Stuttgart fordert der Tübinger OB Boris Palmer den Abschuss von Nilgänsen. Warum Stuttgart gleichwohl vorerst auf die Bremse tritt.

Für das Projekt sind mehrere Ämter aktiviert worden, unter anderem die Jagdbehörde. Die Nilgans-Vergrämung ist zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren angesetzt. Daher wird es bei den bisher aufgelaufenen 19 622 Euro auch nicht bleiben. „Da die Maßnahmen schrittweise umgesetzt werden, ist im laufenden Jahr mit weiteren Ausgaben im Bereich des Wildgänsemanagements zu rechnen“, teilt Stadtsprecher Sven Matis mit. Und vermutlich werden die Kosten auch in den folgenden zwei Jahren steigen.

Nilgans-Abschreckung wird zur Chefsache in den Städten

Denn mittlerweile ist die Nilgans-Invasion zur Chefsache in den großen Städten im Südwesten erklärt worden. Neben dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer plädiert mittlerweile auch der Stuttgarter OB Frank Nopper für den Abschuss der Tiere. Auch wenn es vorerst wohl nicht dazu kommen wird, da sich im Gemeinderat noch Widerstand regt.

Auf finanzielle Hilfe vom Land dürfen die Städte nicht hoffen. Die baden-württembergische Regierung ist zwar Partner beim Wildgänsemanagement-Projekt. Zuschüsse gibt es aber keine. Das teilte ein Sprecher des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg auf Anfrage mit. Das Land habe aber in den vergangenen Jahren „die fachlichen und gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen“, dass Städte und Gemeinden die Wildtierkonzepte zusammen mit Wildtierbeauftragten und Stadtjägern selbst umsetzen könnten.

Gänsekot am Eckensee in Stuttgart: Die Reinigungskosten sind laut Stadt deutlich höher als die Abschreckungskosten. Foto: IMAGO/imagebroker

Doch trotz der steigenden Kosten hält Stuttgart den Kampf gegen Nilgänse langfristig für den günstigeren Weg. Denn allein die Reinigung der Becken und Liegewiesen in Freibädern sei im Verhältnis deutlich teurer, sagt Matis. Allein die Beseitigung der Wildgansfäkalien in den Stuttgarter Bädern habe die Stadt vergangene Saison 67 000 Euro gekostet.

Davon seien 43 000 Euro an einen externen Dienstleister gezahlt worden und 24 000 Euro für eine Reinigungsmaschine. „Vor diesem Hintergrund bewertet die Stadt die Investitionen in das Wildgänsemanagement als sinnvoll“, sagt Matis. Ziel der Maßnahmen sei es, „die Population der Nilgänse nachhaltig zu reduzieren und damit auch die daraus resultierenden Folgekosten zu senken“.

Allerdings ist fraglich, ob sich die Population überhaupt eindämmen lässt. Experten halten es für ausgeschlossen, dass die Ausbreitung der invasiven Art noch zu stoppen ist – vor allem nicht in Städten. Denn selbst wenn der Bestand im Stadtzentrum von Stuttgart ausgedünnt würde, so die Befürchtung, rücken Nilgänse aus Wäldern und von Seeufern im Südwesten nach und schließen die Lücken wieder.