Investoren legen nach: Millionenspritze für Stuttgarter Vorzeige-Start-up

Mit KI will die Firma Flip ihre Mitarbeiter-App optimieren. Die Investoren zeigen sich überzeugt. Sie stellen weitere Millionen fürs Wachstum zur Verfügung.

Das Stuttgarter Vorzeige-Start-up Flip, das mit einer Mitarbeiter-App für Unternehmen erfolgreich ist, will mit Künstlicher Intelligenz (KI) weiter wachsen. Für den Ausbau einer eigenen KI-Plattform namens „Flip Intelligence“ hat sich das 2018 gegründete Unternehmen jetzt eine zusätzliche Finanzierung in zweistelliger Millionenhöhe gesichert. Wie Flip am Mittwoch mitteilte, wollen die bisherigen Investoren weitere 28 Millionen US-Dollar (etwa 25 Millionen Euro) zur Verfügung stellen. Damit erhöht sich das bisher erhaltene Kapital auf mehr als 60 Millionen Dollar (etwa 53 Millionen Euro).