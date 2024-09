Recep Tayyip Erdogan will die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) eliminieren. Deshalb hat die Türkei nun erneut einen Luftschlag im Norden des Iraks durchgeführt.

reb/AFP 03.09.2024 - 12:18 Uhr

Wie die Türkei mitteilte, hat das Land mehrere Luftangriffe auf Stellungen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Norden des Iraks durchgeführt. Es seien 20 Ziele in verschiedenen Orten attackiert worden, erklärte am Dienstag das Verteidigungsministerium in Ankara. Unter anderem seien von der PKK genutzte „Höhlen, Bunker, Unterstände, Depots und Anlagen“ getroffen und dabei „zahlreiche“ PKK-Kämpfer getötet worden.