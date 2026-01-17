Iran-Demo in Stuttgart Ein Galgen für den Ajatollah und Lobgesänge auf den Schah
Am Samstag haben Hunderte an einer Demo am Schlossplatz teilgenommen. Viele wünschen sich ein Ende der Islamischen Republik und teilen auch kontroverse Positionen.
Irgendwann muss die Polizei dann doch eingreifen. Ein Teilnehmer der Demonstration am Stuttgarter Schlossplatz hatte einen Galgen gebastelt, an dem etwas unförmig eine Puppe hing, die wohl den obersten iranischen Führer Ajatollah Ali Chamenei abbilden sollte. Die Demoteilnehmer waren sichtlich erfreut, den verhassten Anführer ihrer Heimat am Ende eines Stricks zu sehen – auch wenn es nur in Form einer Puppe war. Nach einer kurzen Diskussion mit den Beamten wurde die Puppe wieder abgebaut. Laut Polizei muss sich nun die Staatsanwaltschaft mit dem Thema befassen.