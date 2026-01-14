Beim Vorgehen gegen die Proteste im Iran sind laut Iran Human Rights mindestens 3428 Demonstrierende getötet worden. Zudem sollen mehr als 10.000 Menschen festgenommen worden sein.

red/AFP 14.01.2026 - 18:36 Uhr

Beim gewaltsamen Vorgehen gegen die Proteste im Iran haben Sicherheitskräfte nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) bislang mindestens 3428 Demonstrantinnen und Demonstranten getötet. Die Zahl beruhe auf Angaben aus dem iranischen Gesundheits- und dem Bildungsministerium, erklärte die Gruppe mit Sitz in Norwegen am Mittwoch. Mehr als 10.000 Menschen wurden laut IHR im Zuge der Massenproteste festgenommen.