Donald Trump will ab Dienstag Kraftwerke und Brücken im Iran bombardieren lassen. Teheran droht mit Vergeltungsschlägen am Golf.
06.04.2026 - 14:48 Uhr
High Noon im Iran-Krieg: Teheran lehnt das jüngste Ultimatum von Donald Trump zur Freigabe der Straße von Hormus ab und bezeichnet den US-Präsidenten als „Wahnsinnigen“. Trump will von diesem Dienstag an Kraftwerke, Staudämme und Brücken im Iran bombardieren lassen, wenn das Regime die Sperre des Tankerverkehrs in der Meerenge von Hormus bis dahin nicht aufhebt.