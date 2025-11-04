Knapp einen Monat nach dem Messerangriff ist Iris Stalzer als neue Bürgermeisterin von Herdecke in ihr Amt eingeführt worden. Die Einzelheiten.
04.11.2025 - 18:22 Uhr
Knapp einen Monat nach dem lebensbedrohlichen Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (SPD), ist die 57-Jährige am Dienstag in ihr Amt eingeführt worden. Die Vereidigung erfolgte während einer Sitzung des Stadtrats, wie die nordrhein-westfälische Stadt mitteilte. Stalzer soll Anfang Oktober von ihrer Adoptivtochter niedergestochen worden sein, gegen die 17-Jährige gibt es einen Haftbefehl.