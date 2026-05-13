Der Dokumentarfilm „Burning Ambition“ beleuchtet die lange Karriere der Heavy-Metal-Ikonen Iron Maiden im Schnelldurchlauf. Mit dabei sind viele prominente Fans und ein Oscar-Gewinner
13.05.2026 - 06:54 Uhr
Iron Maiden sind eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Heavy-Metal-Bands der Musikgeschichte. Alben wie „The Number Of The Beast“ oder „Fear Of The Dark“ gelten als Klassiker. Weltweit füllen die Briten Stadien. Nun kommt ein Dokumentarfilm über sie ins Kino. „Burning Ambition“ blickt auf ihre lange Karriere zurück.