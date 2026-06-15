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  6. Wie ein Datum zur Millionenforderung wurde

Irrtum beim Rundfunkbeitrag Wie ein Datum zur Millionenforderung wurde

Irrtum beim Rundfunkbeitrag: Wie ein Datum zur Millionenforderung wurde
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Der 1. April ist offenbar ein subversives Datum. Foto: Eberhard Wein

Eine absurde Forderung des SWR an einen säumigen Rundfunkbeitrags-Boykotteur aus Böblingen hat für viel Spott gesorgt. Jetzt ist die Ursache des kuriosen Fehlers klar.

Baden-Württemberg: Eberhard Wein (kew)

Die falsche Millionenforderung des SWR gegenüber einem Rundfunkbeitrags-Boykotteur ist offenbar ein Aprilscherz gewesen – allerdings ein unfreiwilliger. Statt rund 600 Euro hatte der in Köln ansässige Beitragsservice in einem Schreiben an das Amtsgericht Böblingen die Eintreibung von 1.042.026,00 Euro gefordert. Der SWR bestehe auf dieser Summe – zuzüglich Kosten, hieß es in dem Brief, den die Organisation „Beitragsstopper“ in ihren Foren veröffentlicht hat.

 

Inzwischen ist klar: der Betrag ist nichts anderes als ein Datum, nämlich der 01.04.2026. Offenbar war diese Ziffernfolge unbeabsichtigt ins Beitragsfeld kopiert worden. Dabei waren auch die Punkte zwischen den Ziffern anders verteilt und die Nullen für die Centstellen ergänzt worden – vermutlich automatisch vom entsprechenden Programm. Die Null am Anfang fiel weg.

Aufgefallen ist dies einer Leserin unserer Zeitung. Auch in Köln, wo man zunächst ratlos war, glaubt man inzwischen an diese Theorie. „Ich habe eben aus unserer Sachbearbeitung die Bestätigung erhalten, dass dies in der Tat die Fehlerquelle ist“, sagte der Sprecher Dennis Sponholz.

Dass es sich bei dem Datum ausgerechnet um den 1. April handelt, ist übrigens Zufall. „Das entbehrt nicht einer gewissen Komik“, räumte Sponholz ein. Es liege aber keine Absicht vor. Vom 1. April 2026 stammt das Vollstreckungsersuchen. Es wurde an diesem Tag offiziell dem Böblinger Amtsgericht zugeleitet, damals übrigens noch mit dem richtigen Betrag und völlig ernst gemeint.

Ein Böblinger Gerichtsvollzieher solle das Geld eintreiben, so die Absicht. Dagegen legte der säumige Schuldner wenige Tage später Einspruch ein, weshalb das Amtsgericht beim Beitragsservice beziehungsweise dem SWR noch einmal eine Bestätigung erbat. Erst im Antwortschreiben, datiert vom 22. Mai, befand sich dann der peinliche Fehler.

Inzwischen habe man dem Gericht eine korrigierte Fassung zugesandt, sagte Sponholz. An der ursprünglichen Forderung halte man fest.

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