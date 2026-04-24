Isabelle Huppert „Ich bin neugierig, aber ich bin auch faul“
Isabelle Huppert zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen. Gerade ist sie in der Komödie „Die reichste Frau der Welt“ zu sehen.
Isabelle Huppert zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen. Gerade ist sie in der Komödie „Die reichste Frau der Welt“ zu sehen.
Länger und erfolgreicher kann eine Schauspielkarriere nicht verlaufen als jene von Isabelle Huppert. Gerade ist sie in der bissigen Tragikomödie „Die reichste Frau der Welt“ in den deutschen Kinos zu sehen.