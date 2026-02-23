18 Staaten werfen Israel eine schleichende Annexion des Westjordanlands vor. Sie sehen in neuen Maßnahmen einen Angriff auf die Zwei-Staaten-Lösung und fordern einen sofortigen Stopp.
18 Staaten, darunter Frankreich und Spanien, haben Israel vorgeworfen, mit einer Reihe von Maßnahmen eine schleichende Annexion des Westjordanlands zu betreiben. Das Vorgehen der israelischen Regierung sei "Teil einer klaren Strategie, die darauf abzielt, die Realität vor Ort zu verändern und eine inakzeptable De-Facto-Annexion voranzutreiben", heißt es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung, die unter anderem von Frankreich, Spanien, Ägypten, Brasilien, Saudi-Arabien und der Türkei unterzeichnet wurde.