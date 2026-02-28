Inmitten der Verhandlungen im Atomstreit haben die USA und Israel am Samstag erneut den Iran angegriffen. Wie ist der erneute Krieg einzuordnen?
Als Israel und die USA am Samstag ihren neuen Krieg gegen den Iran begannen, verzichteten sie auf den Schutz der Dunkelheit – so sicher waren sie, dass die iranische Flugabwehr machtlos sein würde. Rauchwolken nach schweren Explosionen stiegen über der iranischen Hauptstadt Teheran in den blauen Morgenhimmel. Kampfflugzeuge und Raketen bombardierten militärische Anlagen und Regierungsgebäude; der Iran antwortete mit Raketen auf Israel, arabische Staaten und US-Stützpunkte. Für das Regime in Teheran geht es um alles: US-Präsident Donald Trump verkündete als Ziel des Feldzugs den Sturz der Islamischen Republik.