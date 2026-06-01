Ein kurzer Halt, ein Wendemanöver und Wochen später Post mit einer Forderung. Auf privaten Parkplätzen eskalieren Konflikte immer häufiger. Wann die Überwachung erlaubt ist und wo die rechtlichen Grenzen liegen, entscheidet oft ein Detail.
Private Parkraumüberwachung hat sich in Deutschland zu einem großen Geschäft entwickelt. Betreiber von Supermarkt- und Geschäftsparkplätzen setzen auf externe Dienstleister, die Verstöße per Kamera erfassen und Vertragsstrafen verschicken. Für Eigentümer soll das Dauerparker fernhalten, für viele Betroffene wird es jedoch teuer und unübersichtlich. Immer wieder geht es um die Frage, ob Forderungen rechtlich tragfähig sind oder ob sie auf schwacher Grundlage beruhen.