Ita Airways Lufthansas neue Renditehoffnung
Die neue Lufthansa-Tochter Ita Airways soll die Gewinne der Gruppe mehren. Es gibt erste Erfolge. Doch ausgerechnet jetzt ist Sturm aufgezogen.
Die neue Lufthansa-Tochter Ita Airways soll die Gewinne der Gruppe mehren. Es gibt erste Erfolge. Doch ausgerechnet jetzt ist Sturm aufgezogen.
Dreimal war die Alitalia pleite. Sie kostete den italienischen Steuerzahler in ihrer Geschichte um die 15 Milliarden Euro. Im Herbst 2021 stellte die für ihre Unpünktlichkeit, Verluste, Staatseingriffe, schlechten Service und Streiks bekannte Staats-Airline ihren Betrieb ein. Mit 35 Mitarbeitern startete im Oktober 2021 die neue Ita Airways – quasi als Start-up und befreit von Altlasten.