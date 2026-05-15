Italienische Edelschneider wie Brioni sind diskret und sehr gefragt. Zu diesem kleinen, aber feinen Segment gehört auch Sartoria Litrico in Rom.
15.05.2026 - 12:47 Uhr
Marken wie Armani, Prada, Versace, Gucci oder Brunello Cucinelli begründen den Ruf Italiens als weltweit führender Modehersteller. Doch Teil der Branche, die auf einen Umsatz von rund 90 Milliarden Euro kommt, ist auch ein dichtes Netz kleiner, hoch spezialisierter, Zulieferer. Und es gibt die Schneiderbetriebe, die von Hand fertigen. Sie setzen auf Exklusivität und Individualität.