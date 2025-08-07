Luchs Martin wurde vor zwei Wochen im Schwarzwald freigelassen. Nun hat er erfolgreich sein erstes Reh erlegt.
07.08.2025 - 09:39 Uhr
Der vor zwei Wochen im Nordschwarzwald freigelassene Luchs Martin hat erfolgreich sein erstes Reh erlegt. Das bestätigen Daten seines GPS-Senders, die von Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) ausgewertet wurden, wie das Agrarministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Linda Kopaniak von der FVA nannte den Jagderfolg „einen wirklich guten Start für Martin“.