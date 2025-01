Das Jahr 2024 hat der Wilhelma mit 6563 mehr Gästen als im Vorjahr ein leichtes Besucherplus beschert. Im Jahr davor waren es insgesamt 1 823 870 Besucher, 2024 waren es nun 1 830 433. Vor Corona kamen pro Jahr um die 1,6 Millionen Gäste. Schon im vergangenen Jahr hatten die Publikumslieblinge, die Koalas, für Rekordzahlen gesorgt. Als nun kurz vor Weihnachten bekannt wurde, dass es Nachwuchs bei den australischen Beuteltieren gibt, habe dies weit über die Grenzen Baden-Württembergs eine Welle der Begeisterung ausgelöst, heißt es in einer Mitteilung der Wilhelma. Erstmals in Süddeutschland gab es gleich zwei Koala-Babys, die mittlerweile aus den Beuteln ihrer Mütter schauen. Der Zoo blickt auch mit der Geburt des Schabrackentapir-Babys Melati auf einen Nachzuchterfolg – der für viel positives Echo bei den Besuchern sorgte.

Freud und Leid über Geburten und Sterbefälle

Neben der Freude über Nachzuchten etwa bei den Riesentukanen und zwei Bonobo-Geburten, gab es auch traurige Ereignisse: So starb das nur sechs Monate alte Bonobo-Baby Kasita, weil sich der Nährstoffgehalt der Muttermilch plötzlich verschlechtert hatte. Der Zoo verzeichnete im vergangenen Jahr gleichfalls einige Neuzugänge wie Rotschnabelhokkos und Zwergglanzenten und Reptilien wie Biberschwanzagamen und Buntwaranen. Letztere haben im September ein 21 Quadratmeter großes Terrarium bezogen. Die Hälfte der Kosten von insgesamt 150 000 Euro für den Bau dieser Anlage übernahm der Verein der Freunde und Förderer der Wilhelma.

Lesen Sie auch

Klimaresistente Beete und Artenschutz-Projekte

In der Pflanzenwelt wurden die neuen klimaresistenten Dauerbeete angelegt. Zugleich hat sich die Wilhelma mit dem Regierungspräsidium Stuttgart um die Borstige Glockenblume gekümmert, die auf der Schwäbischen Alb neu ausgepflanzt wurde und der Glänzenden Seerose übergangsweise einen Platz geboten. International hat der Zoo erneut mehr als eine Million Euro für den Artenschutz gesammelt für mehr als 40 Projekte weltweit mit Hilfe des über den Eintrittspreis freiwillig gezahlten Artenschutz-Euros. Davon profitierten unter anderem Orang-Utans in Indonesien, Bilbys in Australien und Hochland-Kärpflinge in Mexiko.

Erster Welt Artenkongress mit 100 Initiativen

Zudem hat sich der Zoo am ersten Welt-Artenkongress beteiligt, um die Vernetzung internationaler Akteure im Bereich Artenschutz zu fördern. An dieser von der Bewegung „Reverse the Red“ und dem Weltverband der Zoos und Aquarien (WAZA) ins Leben gerufenen Online-Veranstaltung nahmen mehr als 100 Initiativen aus aller Welt teil.

Auch pädagogische Veranstaltungen mit der Wilhelmaschule bei den Wilden Wochenenden, Thementagen und Führungen für Schulklassen und Kindergruppen sorgten für Zulauf. Für diesen Sommer verspricht Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin die Einweihung der Amur-Tigeranlage.