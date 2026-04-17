 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Der Sommer der Rolling Stones vor dem Herbst von Céline Dion

Jahreszeitliche Verwirrungen Der Sommer der Rolling Stones vor dem Herbst von Céline Dion

Jahreszeitliche Verwirrungen: Der Sommer der Rolling Stones vor dem Herbst von Céline Dion
1
Mick Jagger (links), Céline Dion und Herbert Grönemeyer haben alle viel vor, bevor es wieder Winter wird. Foto: imago (2)/ Sony Music

Sommerfestival im Oktober? Frühsommer im Mai? Neue Songs der Rolling Stones und von Céline Dion kommentieren die Relativität der Jahreszeiten. Zwergflusspferde am Neckar tun das ihre.

Den Sprühnebeln offenbar notwendiger Verrichtungen ist nicht immer einfach zu entkommen: Die Männer, die damit betraut sind, nachts die verwirrendste aller Stuttgarter Stadtbahn-Haltestellen zu kärchern, tun kurz vor Mitternacht manchmal so, als sei am Charlottenplatz schon 3 Uhr morgens, als führe niemand mehr mit der Bahn. Weil zur Kärcherzeit um die Geisterstunde herum aber oft noch ordentlich Betrieb herrscht, scheint sich mitunter die Einschätzung durchzusetzen, dass Extra-Duscheinheiten, auch im bekleideten Zustand, als Geschenk zu betrachten seien. Während Einheimische Schleichwege um die Sprühnebel herum kennen, bleibt ankommenden und abfahrwilligen Gästen nur die Akzeptanz des scheinbar Unabänderlichen, bis irgendwann irgendwer vielleicht doch noch auf die Idee kommt, erst nach Betriebsschluss zu kärchern.

 

Aber Zeitangaben, zumal die Verwendung von Jahreszeiten in Verlautbarungen, scheinen zunehmend in die Gefilde des Relativen abzudriften: Roland Baisch aus Korntal zum Beispiel, Musiker und Komiker von Beruf, bewirbt auf seiner Website neben anderen Auftritten auch das Gastspiel seiner selbst nebst des Count Baishy Swingtetts beim „Sommerfestival“ des Stuttgarter Renitenztheaters. Der annoncierte Termin ist aber der „Mo 05.10.2026“, mithin Anfang Oktober. Die Gegenprobe auf der Website des Theaters besagt weitaus plausibler, dass Baisch dort zwei Monate früher singt, nämlich am 5. August.

Herbert Grönemeyers Frühsommer steht an

Der Monatsdreher, den man getrost als Erfolg des Fehlerteufelchens verbuchen könnte, mag auch ein Symptom der grassierenden jahreszeitlichen Verwirrung sein: „Wenn Herbert Grönemeyer, der gerade seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, im Frühsommer 2027 mit seiner Band auf Tournee geht, darf sich das Publikum auf unvergessliche Abende freuen“, schrieb uns dieser Tage ein Veranstalter. Besagte Tournee beginnt am 27. Mai, und nach derzeitigem Stand ist noch nicht ausgemacht, ob sich der Sommer, selbst der frühe Sommer, dann schon zeigen wird. Denn mitunter versteckt sich auch der Frühling, verkleidet sich als Winter oder gar als herannahender Herbst. Wer weiß schon, was Ende Mai sein wird.

Weitaus triftiger wirkt da schon die Aussage, die die altehrwürdige Londoner Tageszeitung „The Times“ dieser Tage auf ihrer Titelseite wagte: „Why the Stones will be the sound of the summer“ (Warum die Stones den Sound des Sommers prägen werden). Die Rede ist von den Rolling Stones, von den lustvoll schelmisch agierenden Herren um die 80, die vor knapp einer Woche Schnitzeljagd-artig ihren neuen Song „Rough & Twisted“ veröffentlicht haben. Herrlich gefräßige Bluesrock-Gitarren umschwirren darin die jugendlich Testosteron-geschwängerte Stimme von Mick Jagger, der seinen Fans außerdem ein fulminantes Mundharmonika-Solo kredenzt.

Unsere Empfehlung für Sie

Helene Fischer im Interview: „Vielfalt ist Teil meiner Identität“

Helene Fischer im Interview „Vielfalt ist Teil meiner Identität“

Helene Fischer verrät Details über ihre neue Liveshow, mit der sie am 16. Juni in der MHP Arena in Stuttgart auftritt und bei der sie den Fans ganz nahe kommt. Noch gibt es Tickets.

Das Beste daran: der neue Stones-Song ist ja trotz der überbordenden Kraft, die er transportiert, keinesfalls notwendig gewesen. Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood müssen gar nichts mehr tun, aber sie wollen offenbar, und vor allem können sie. Aber anders als der Sprühnebel am Charlottenplatz reklamieren die drei Herren eben keine schwer umgehbare Omnipräsenz für sich. Im Gegenteil: Man musste vor ausgesuchten Plattenläden Schlange stehen, um eine der wenigen unter dem Pseudonym The Cockroaches veröffentlichten Vinyl-Schallplatten käuflich zu erwerben. Viele gingen dabei leer aus. Weshalb die „Times“ dennoch einen Stones-Sommer prophezeit? „Rough & Twisted“ gilt als Vorbote eines neuen Rolling-Stones-Albums, das angeblich am 10. Juli erscheinen soll.

Das wäre dann exakt drei Wochen vor dem Beginn der Sommerpause des Stuttgarter Gemeinderats. Und das ist deshalb von Belang, weil auch die CDU-Fraktion im Gemeinderat eifrig mit jahreszeitlichen Hinweisen operiert: „Die Stadtverwaltung und die Wilhelma berichten vor der Sommerpause über die Projektpläne zur Realisierung einer Zwergflusspferd-Anlage zum Neckar“, fordert sie in einem Antrag, der uns an diesem Freitag per E-Mail zugegangen ist.

Zwergflusspferde sind eigentlich im sumpfigen oder zumindest feuchten Urwalddickicht Westafrikas heimisch. Zwar singt Mick Jagger in „Rough & Twisted“: „Promise to take me, yeah, to where the water glows!“ (Versprich mir, mich dorthin mitzunehmen, wo das Wasser leuchtet.) Aber es scheint eher unwahrscheinlich, dass der Sänger der Rolling Stones mit dieser Liedzeile den Neckar im Sinn hatte, zumal in der nächsten von Puerto Rico die Rede ist.

Bad Bunny, hier während seines Auftritts beim Super Bowl Foto: dpa/Matt Slocum/AP

Von dort stammt bekanntlich der Sänger und Rapper Bad Bunny, der im vergangenen Sommer 31 Konzerte in der Hauptstadt San Juan gegeben hat. Céline Dion indes plant eine fünfwöchige Residency mit 16 Auftritten in Paris in den Monaten September und Oktober, die man womöglich als Spätsommer bezeichnen könnte, wenn man sie partout nicht Herbst nennen möchte. An diesem Freitag hat sie ihren ersten neuen Song seit Jahren veröffentlicht. Er heißt „Dansons“, und Céline Dion besingt darin mit wieder erstaunlich ausdrucksstarker Stimme auf Französisch unter anderem einen Tanz über Abgründen und einen Ball unter Sternen, die man als sommerlich empfinden könnte. Aber dann ist von Flocken am Horizont die Rede, womöglich ein Wollpulli-und-Daunenjacken-Signal. Denn Jahreszeiten sind offenbar passé.

Weitere Themen

Nachruf Christian Rottler: Der Stuttgarter Musiker „Rotte“ ist ausgezogen, das Scheitern zu lernen

Nachruf Christian Rottler Der Stuttgarter Musiker „Rotte“ ist ausgezogen, das Scheitern zu lernen

Der Stuttgarter Musiker und Autor Christian „Rotte“ Rottler hat Haltung als Bewegung verstanden. Jetzt ist er viel zu früh gestorben.
Von Björn Springorum
Architekturpreis HolzbauPlus: Erfolg in Berlin: Stuttgarter Architekten gewinnen Preis für innovativen Holzbau

Architekturpreis HolzbauPlus Erfolg in Berlin: Stuttgarter Architekten gewinnen Preis für innovativen Holzbau

Die Sieger im Bundeswettbewerb HolzbauPlus 2025/2026 stehen fest. Zehn Projekte wurden ausgezeichnet. Fünf prämierte Architekturbüros kommen aus Stuttgart. Dies sind die Preisträger.
Von Tomo Pavlovic
Kunstgebäude Stuttgart: Was taugt die Ausstellung „Das kalte Herz“ im Kunstgebäude am Schlossplatz?

Kunstgebäude Stuttgart Was taugt die Ausstellung „Das kalte Herz“ im Kunstgebäude am Schlossplatz?

Märchenhaft? Das Kunstmuseum Stuttgart ist dicht und zeigt mit „Das kalte Herz“ doch eine neue Schau – im Kunstgebäude am Schlossplatz. Lohnt sich der Besuch?
Von Nikolai B. Forstbauer
„Ghost Stories“ von Siri Hustvedt: Die traurige Geschichte einer großen glücklichen Liebe

„Ghost Stories“ von Siri Hustvedt Die traurige Geschichte einer großen glücklichen Liebe

Im April 2024 ist Paul Auster gestorben. In ihrem Erinnerungsbuch „Ghost Stories“ beschwört seine Frau Siri Hustvedt eine Verbindung, die der Tod nicht scheidet.
Von Stefan Kister
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Neuer Zuschnitt für SWR – zwei Direktoren bestätigt

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk Neuer Zuschnitt für SWR – zwei Direktoren bestätigt

Mit weniger Direktionen und neuen Zuständigkeiten möchte der SWR Doppelstrukturen abbauen. Einige Führungskräfte bleiben aber – mit veränderten Aufgaben.
Kunsttipps für Stuttgart: Alles Art Alarm? Stuttgart macht aus dem Galerienrundgang ein Kunst-Fest

Kunsttipps für Stuttgart Alles Art Alarm? Stuttgart macht aus dem Galerienrundgang ein Kunst-Fest

Am 18. und 19. April ist Stuttgart Bühne für den Frühjahrs-Galerienrundgang. 23 Privatgalerien sind beim Art Alarm dabei. Doch es gibt noch mehr zu entdecken.
Von Nikolai B. Forstbauer
Stuttgarter Innenstadtkinos: Wie hält man mit Gloria, EM und Cinema das Kinoerlebnis jung, Leonard Fritz?

Stuttgarter Innenstadtkinos Wie hält man mit Gloria, EM und Cinema das Kinoerlebnis jung, Leonard Fritz?

Leonard Fritz ist das jüngste Mitglied im Familienunternehmen der Stuttgarter Innenstadtkinos. Wie ist es, Teil einer traditionsreichen Kinofamilie zu sein?
Von Katrin Maier-Sohn
Stuttgarter Filmemacherin: Sechs Mädchen, sechs Länder: „Girls Don’t Cry“ ist Sigrid Klausmanns letzte Doku

Stuttgarter Filmemacherin Sechs Mädchen, sechs Länder: „Girls Don’t Cry“ ist Sigrid Klausmanns letzte Doku

Nach 20 Jahren Dokumentarfilm ist Schluss: Mit „Girls Don’t Cry“ gibt Sigrid Klausmann noch einmal jungen Menschen, die auf ein selbstbestimmtes Leben hoffen, eine Stimme.
Von Andrea Kachelrieß
Neu im Kino: Trans-Doku: Wie es ist, als Trans-Mensch in der Provinz zu leben

Neu im Kino: Trans-Doku Wie es ist, als Trans-Mensch in der Provinz zu leben

Queersein im katholischen Oberschwaben. Der Filmemacher Douglas Wolfsperger zeigt in seiner neuen Doku „Denn dieses Leben lebst nur du“ Menschen, die viel Mut beweisen.
Von Tilmmann P. Gangloff
Justin Bieber: Gibt es 2026 eine Tour?

Justin Bieber Wie stehen die Chancen auf eine Tour 2026?

Nach seinem Auftritt als Headliner beim Coachella-Festival 2026 fragen sich viele Fans, ob bald weitere Konzerte folgen könnten.
Von Lukas Böhl
Weitere Artikel zu Céline Dion Herbert Grönemeyer Stuttgart
 
 