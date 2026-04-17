Jahreszeitliche Verwirrungen: Der Sommer der Rolling Stones vor dem Herbst von Céline Dion

Den Sprühnebeln offenbar notwendiger Verrichtungen ist nicht immer einfach zu entkommen: Die Männer, die damit betraut sind, nachts die verwirrendste aller Stuttgarter Stadtbahn-Haltestellen zu kärchern, tun kurz vor Mitternacht manchmal so, als sei am Charlottenplatz schon 3 Uhr morgens, als führe niemand mehr mit der Bahn. Weil zur Kärcherzeit um die Geisterstunde herum aber oft noch ordentlich Betrieb herrscht, scheint sich mitunter die Einschätzung durchzusetzen, dass Extra-Duscheinheiten, auch im bekleideten Zustand, als Geschenk zu betrachten seien. Während Einheimische Schleichwege um die Sprühnebel herum kennen, bleibt ankommenden und abfahrwilligen Gästen nur die Akzeptanz des scheinbar Unabänderlichen, bis irgendwann irgendwer vielleicht doch noch auf die Idee kommt, erst nach Betriebsschluss zu kärchern.