Spekulationen um einen Jahrhundertwinter verdichten sich. Bringt ein gestörter Polarwirbel anhaltende arktische Kälte nach Deutschland oder wird es eine Wetter-Achterbahn?
11.12.2025 - 10:41 Uhr
Berichte über einen möglichen „Jahrhundertwinter“ haben Konjunktur, und das Wetterphänomen, das dabei immer wieder im Fokus steht, ist der Polarwirbel. Diskutiert wird dabei das Verhalten des ominösen Wirbels in hohen Breitengraden und dessen mögliche Auswirkungen auf den kommenden Winter 2025/2026. Die Rede ist dabei auch von einem möglichen "Zusammenbruch des Polarwirbels", wie ihn Deutschland das letzte Mal im eisigen Winter 2010 erlebt hat.