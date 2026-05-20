Der Starspieler der Nationalmannschaft und von Bayern München leistete sich einen groben Fehler, wie nun rauskommt.
20.05.2026 - 19:34 Uhr
Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala besitzt seit mehreren Monaten keinen Führerschein mehr, weil er vor über einem Jahr einen Unfall auf der Autobahn verursacht hat. Das berichten mehrere Medien, unter anderem die Bild-Zeitung und tz München. „Es ist richtig, dass ich im April 2025 einen Unfall hatte, den ich auch verursacht habe“, sagte der 23-Jährige der Bild.