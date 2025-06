Ein weiterer Exporthit made in Stuttgart steht vor dem internationalen Aufbruch. „Aus Stuttgart gehen traditionell Autos, Güter aller Art und das Ballett in die Welt“, sagt Promoter Jürgen Schlensog unserer Redaktion, „nun eben auch ein Festivalformat – Jazz & Beyond“. Sein Dank gilt „allen Bürgerinnen und Bürger, die an das Festival geglaubt haben“.

Dass die Jazz Open im Sommer 2026 ein zweites Standbein in der historischen Altstadt von Modena in Italien erhalten, unterstreicht die Bedeutung des vor 31 Jahren gegründeten Festivals, das längst zu den Top drei in Europa in der Sparte Jazz & Beyond zählt. Ihre Premiere in Italien in der Emilia-Romagna feiern die Stuttgarter Veranstalter von der Opus GmbH vom 13. bis 18. Juli 2026, direkt nach Ende der Jazz Open in Stuttgart.

Das Rössle ist das Stuttgarter Wappentier – aber ziert auch das Ferrari-Logo. Diese Gemeinsamkeit passt also wunderbar zu den ehrgeizigen Festivalplänen. Der Sportwagenhersteller Ferrari, dessen Hauptsitz sich im von Modena nur 18 Kilometer entfernten Maranello liegt, ist der Premium-Sponsor bei den italienischen Jazz Open, wie Jürgen Schlensog am Montag unserer Redaktion bestätigt. Folgendes Zitat von Benedetto Vigna, dem CEO von Ferrari, hat der Promoter uns übermittelt: „Die Jazz Open werden eine weitere Attraktion für Modena und Umgebung sein, die den Qualitätsansprüchen unseres Hauses entspricht.“

Promoter Jürgen Schlensog Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Seit Jahren locken Promoter Jürgen Schlensog und sein Team der Opus Festivals GmbH an zwölf Tagen im Juli bis zu 60.000 Besucherinnen und Besucher in die Stuttgarter City, um die Vielfalt der Musik mit Mainstream Acts und hochklassigen Jazzkonzerten zu feiern. Finanziert wird das unabhängige Festival durch Ticketverkäufe und eine Auswahl an hochwertigen Sponsoren. „Unser Konzept hat sich in den vergangenen Jahren so stabil und erfolgreich entwickelt, dass wir für den europäischen Rollout bereit sind“, sagt Jürgen Schlensog. Da die Stuttgarter im Musik Business sehr gut vernetzt sind, werden sie große Namen aus dem Bereich Jazz & Beyond nach Modena bringen. Der Promoter freut sich: „Wir finden dort perfekte Bedingungen vor. Die Stadt empfängt uns mit offenen Armen, und wir haben gewichtige Partner gefunden.“

Weitere Premium-Sponsoren sind System Ceramics, ein Unternehmen der Gruppo Coesia und international führend in der Entwicklung von Prozesssystemen für die Keramikindustrie sowie Sixt als Mobilitätspartner des Festivals. Auch Mastercard ist mit dabei, wie seit Jahren in Stuttgart. Luca Corti, Country Manager Italien von Mastercard, erklärt: „„Leidenschaften bestimmen immer stärker die Wahl der Erlebnisse, die für Menschen ganz oben auf der Liste stehen – verbunden mit dem wachsenden Wunsch, unvergessliche Events an ikonischen Orten zu erleben.“ Musik verbinde mit ihrer emotionalen Kraft und einer universellen Sprache die Menschen.

Hauptbühne steht auf der Piazza Roma in der Altstadt

Auch die baden-württembergischen Unternehmen STIHL und Dürr treten als Sponsoren auf. Unterstützung bekommen die Jazz Open Modena zudem von der Kommune, die Region Emilia Romagna übernimmt eine Patenschaft. In Modena handelt es sich wie in Stuttgart um ein reines City-Festival, mit der Hauptbühne auf der Piazza Roma mitten in der historischen Altstadt. Weitere kostenfreie Open Stages Konzerte finden im Stadtgarten Giardino Ducale Estense statt. Zur Premiere werden an den sechs Tagen allein etwa 30.000 zahlende Musikfans erwartet.

Modenas Bürgermeister Massimo Mezzetti ist voller Vorfreude: „Wir sind sehr glücklich und stolz, dass die Jazz Open als Veranstaltungsort Modena gewählt haben“, erklärt er. Die Stadt mit ihren Plätzen im historischen Zentrum sei „der perfekte Ort für ein prestigeträchtiges europäisches Festival“. Für das kulturelle Angebot von Modena sei das „ein deutlicher Qualitätssprung“.

Das Line-up für die Premiere in Modena wird noch vor Ende des Jahres veröffentlicht. Die Jazz Open 2025 in Stuttgart starten am 2. Juli. Für Kraftwerk, Kylie Minogue und Lionel Richie gibt es keine Karten mehr.