Der Pionier der elektronischen Musik Jean-Michel Jarre hat am Freitagabend in Stuttgart bei den Jazz Open begeistert: Bilder, Setlist und Kritik von der Show auf dem Schlossplatz.

Wer bei handgemachter Musik nur an Rock’n’Roll und Gitarren denkt, wer glaubt elektronische Musik bedeutet, dass jemand einfach auf „Play“ drückt, der kennt Jean-Michel Jarre nicht. Bevor der Franzose am Freitagabend auf dem Schlossplatz das Stück „Équinoxe 7“ spielt, setzt er sich eine Brille auf, an der eine Kamera befestigt ist. Und alles was er sieht und tut, wird dann in Echtzeit auf die vielen Videowände auf und neben der Bühne übertragen.