Besondere Erlebnisse für Jazz-Fans sind am 24. und 25. Oktober in Fellbach geboten. Dann treten Ull Möck & Band sowie Fauzia Maria Beg’s International Quarteto Brasil auf.
01.09.2025 - 18:00 Uhr
Wenn die Tage wieder kühler und die Abende länger werden, ist es Zeit für das Fellbacher Jazz-Weekend. Das Kulturamt der Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) lädt schon jetzt für Freitag, 24. Oktober, und Samstag, 25. Oktober, jeweils von 20 Uhr an zu hochkarätigem Jazz in den stimmungsvollen Gewölbekeller im Großen Haus Schmiden ein. Der Vorverkauf für die Konzerte beginnt.