Besondere Erlebnisse für Jazz-Fans sind am 24. und 25. Oktober in Fellbach geboten. Dann treten Ull Möck & Band sowie Fauzia Maria Beg’s International Quarteto Brasil auf.

Wenn die Tage wieder kühler und die Abende länger werden, ist es Zeit für das Fellbacher Jazz-Weekend. Das Kulturamt der Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) lädt schon jetzt für Freitag, 24. Oktober, und Samstag, 25. Oktober, jeweils von 20 Uhr an zu hochkarätigem Jazz in den stimmungsvollen Gewölbekeller im Großen Haus Schmiden ein. Der Vorverkauf für die Konzerte beginnt.

Den Anfang macht am Freitag Ull Möck & Band mit dem Beatles-Programm „Fab four go blue note“. Samstags ist Fauzia Maria Beg’s International Quarteto Brasil mit jazziger brasilianischer Musik zu hören.

Songs der Beatles Songbook im Stil des Jazz und Souljazz der 1950er und 60er

Der Stuttgarter Jazzpianist und Arrangeur Ull Möck und seine Band verneigen sich laut der Ankündigung aus dem Fellbacher Rathaus mit Möcks eigenen Bearbeitungen vor dem Werk der Pop-Titanen und übersetzen bekannte und weniger bekannte Songs aus dem Beatles Songbook in den Slang des Jazz und Souljazz der 1950er und 60er Jahre – ein Stil, der bis heute zeitlos und innovativ erscheine. Mittlerweile gebe es schon die dritte CD, die an diesem Abend vorgestellt wird. Gemeinsam mit seinen langjährigen musikalischen Weggefährten Axel Kühn (Bass), Michael Kersting (Drums) und Lilly Thornton (Vocals) lade Ull Möck ein auf diese ganz besondere musikalische Reise.

Fauzia Maria Beg und ihr International Quarteto Brasil bringen brasilianischen Jazz auf die Bühne. Foto: Fauzia Maria Beg’s International Quarteto Brasil/Andreas Renz

Am Samstag, 25. Oktober, gastiert dann Fauzia Maria Beg’s International Quarteto Brasil im Orfeo-Keller. Die Sängerin Fauzia Maria Beg, der italienische Gitarrist Lorenzo Petrocca, der israelische Bassist Yaron Stavi und der Saxofonist und Flötist Stefan Koschitzki vereinen laut dem Veranstalter ihre Leidenschaft für brasilianische Musik mit ihrer tiefen Verwurzelung im Jazz.

Brasilianische Tradition stößt auf Spontaneität und Energie des Jazz

In ihrem Quartett verbänden sie Bossa Nova, Choro, Samba und Musica Popular Brasileira mit jazziger Virtuosität und improvisatorischer Freiheit. „Alle bringen ihre individuelle Stilistik und kulturelle Erfahrung ein, wodurch ein einzigartiger, facettenreicher Sound entsteht, der brasilianische Tradition mit der Spontanität und Energie des Jazz auf moderne Weise verbindet“, heißt es vielversprechend. Mit der CD „A Que Saudade“ erfülle sich die Sängerin ihren Traum, eine CD nur mit brasilianischen Songs zu machen.

Die beiden Veranstaltungen finden im Orfeo-Keller im Großen Haus, Butterstraße 1, in Fellbach-Schmiden statt. Der Eintritt kostet jeweils 20 Euro, für Schüler und Studierende 12 Euro.

Wer noch mehr Jazz hören möchte: Am Sonntag, 26. Oktober, 18 Uhr, findet ein Konzert im Rahmen der Reihe „Soulfood“ in der evangelischen Johanneskirche Oeffingen (Aldinger Straße 1) statt (Vorverkauf: i-Punkt, Lottolädle Oeffingen, Evangelisches Pfarramt Oeffingen). Informationen: Pfarrbüro Oeffingen, Telefon 07 11 / 51 12 19

Weitere Informationen: Stadt Fellbach – Kulturamt, Hintere Straße 16, Telefon 07 11 / 5 85 13 64, E-Mail: kulturamt@fellbach.de; www.fellbach.de